Pressemitteilung BoxID: 787453 (BMW AG)

BMW DTM-Fahrer Lucas Auer und Andretti-Youngster Kyle Kirkwood testen den BMW iFE.20 in Marrakesch







BMW i Andretti Motorsport gibt Fahrerpaarung für Rookie-Test der ABB FIA Formula E Championship bekannt.

Lucas Auer und Kyle Kirkwood stehen vor ihren ersten Runden in einem vollelektrischen Formelfahrzeug.

Auer: „Der Formel-E-Test ist eine fantastische Gelegenheit, etwas für mich völlig Neues kennenzulernen“.





Beim Rookie-Test der ABB FIA Formula E Championship, der am 1. März 2020 in Marrakesch (MAR) stattfindet, bietet BMW i Andretti Motorsport zwei Fahrern die Möglichkeit, den BMW iFE.20 kennenzulernen. BMW DTM-Fahrer Lucas Auer (AUT) wird ebenso seine Premiere am Steuer des vollelektrischen Formelfahrzeugs feiern wie Andretti Autosport Fahrer Kyle Kirkwood (USA). Die beiden waren bereits bei BMW Motorsport in München (GER), um sich im Simulator auf ihren Test vorzubereiten.



Auer nutzt die Zeit bis zu den offiziellen DTM-Testfahrten in Monza (ITA), wo er vom 16.-18. März zum ersten Mal den BMW M4 DTM intensiv kennenlernen wird, um sich einen ersten Eindruck von der Formel E und dem BMW iFE.20 zu verschaffen. Einen vergleichbaren Test hatte im vergangenen Jahr der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann (GER) absolviert.



„Natürlich hat für mich die DTM absolute Priorität, und ich kann es kaum erwarten, in Monza das erste Mal im BMW M4 DTM auf die Strecke zu gehen“, sagt Auer. „Aber bis dahin ist der Formel-E-Test eine fantastische Gelegenheit, etwas für mich völlig Neues kennenzulernen. Die Vorbereitung im Simulator hat mich schon sehr neugierig gemacht. Ich bin gespannt, wie sich das Fahrzeug in Marrakesch auf der Strecke anfühlen wird.“



Der 21-jährige Kirkwood ist in der Saison 2020 neu zu Andretti Autosport gestoßen und wird für die Mannschaft von Teambesitzer Michael Andretti in der nordamerikanischen Indy Lights Serie antreten. „Wie bei Lucas die DTM stehen bei mir die Indy Cars im Moment an erster Stelle, aber die Chance, einmal ein technologisch so hoch entwickeltes Auto wie den BMW iFE.20 zu testen, möchte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen“, sagt Kirkwood. „Im Simulator habe ich schon einen Eindruck davon bekommen, wie komplex das Auto zu fahren ist. Das wird eine große Herausforderung und ich muss viel lernen, aber ich freue mich sehr darauf.“



Der Rookie-Test findet am Tag nach dem Marrakesh E-Prix, dem fünften Saisonrennen der Formel E, statt. Nach dem Mexico City E-Prix (MEX) am vergangenen Wochenende führt BMW i Andretti Motorsport die Teamwertung an. In der Fahrerwertung liegt Alexander Sims (GBR) auf Position zwei.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (