BMO Real Estate Partners Deutschland erwirbt Portfolio für "Best Value Wohnen I"

BMO Real Estate Partners Deutschland hat für seinen Immobilien-Spezial-AIF „Best Value Wohnen I“ ein aus 14 Wohnobjekten bestehendes Portfolio im Zentrum von Schwerin erworben. Der Verkäufer ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Transaktion war als Asset Deal strukturiert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Fonds wird von der HANSAINVEST Hanseatischen Investment-GmbH administriert.



Bei den 14 Wohnimmobilien handelt es sich um Bestandsobjekte mit Baujahren zwischen 1870 und 1936, die insgesamt 100 Wohn- und sechs Gewerbeeinheiten sowie 20 Stellplätze umfassen. Die Gesamtmietfläche beträgt ca. 7.720 Quadratmeter, wovon rund 1.000 Quadratmeter auf Gewerbeflächen entfallen. Alle Objekte befinden sich in Zentrumsnähe im Bereich der historischen Altstadt von Schwerin und sind vollvermietet.



„Dieser Ankauf ist ein weiterer Schritt zum strategischen Ausbau unserer Aktivitäten im Wohnungssektor“, sagt Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei BMO Real Estate Partners Deutschland. „In Schwerin herrscht eine stabile Nachfrage nach Wohnflächen, die durch leicht steigende Bevölkerungszahlen verstärkt wird. Als wirtschaftliches Zentrum der Region sowie als Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns mit einer überdurchschnittlich hohen Zentralität liegt Schwerin verkehrsgünstig zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin und überzeugt uns damit als Standort für unsere Investitionen.“



„Neben der Qualität des Standorts Schwerin haben insbesondere der gute Zustand der Immobilien sowie die jeweiligen Mikrolagen zu der Ankaufsentscheidung beigetragen. Darüber hinaus sind die Häuser langfristig und nachhaltig vermietet, was unserer Investmentstrategie entspricht“, so Vincent Frommel, Head of Fund Management / Finance bei BMO Real Estate Partners Deutschland.



Der im Sommer 2017 aufgelegte „Best Value Wohnen I“ investiert in Bestandsimmobilien sowie Neubauprojekte in deutschen Metropolen, Groß- und Mittelstädten sowie deren Umlandgemeinden.

BMO Real Estate Partners

BMO Real Estate Partners ist Spezialist für Investitionen in Gewerbeimmobilien für institutionelle Anleger und verwaltet ein weltweites Immobilienvermögen im Wert von 6,3 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2017) im Namen von Einzelinvestoren, professionellen Anlegern, Investmentfonds und institutionellen Kunden.



Das Investmentteam von BMO Real Estate Partners nutzt umfangreiches internes als auch externes Research, komplexe Prognosen und strategische Analysen, um Ineffizienzen und Chancen in den Märkten zu identifizieren - über verschiedene Immobiliensegmente, Länder, Investoren und Mietstrukturen hinweg.



BMO Real Estate Partners bietet umfangreiche, ganzheitliche Serviceleistungen im Fondsmanagement von Immobilieninvestments mit einem Netzwerk von Niederlassungen in drei europäischen Ländern: Großbritannien (London), Deutschland (München) und Frankreich (Paris).



BMO Real Estate Partners ist Teil von BMO Global Asset Management, die wiederum Teil der BMO Financial Group (NYSE: BMO) sind, welche 1817 als Bank of Montreal gegründet wurde.



