BMO Real Estate Partners Deutschland erwirbt Fachmarktzentrum für den Best Value Germany II

BMO Real Estate Partners Deutschland hat ein Fachmarktzentrum in Chemnitz für den Immobilien-Spezial-AIF „Best Value Germany II“ erworben. Der Hauptmieter des von der Nordus Real Estate Management GmbH veräußerten Objekts ist der Lebensmitteleinzelhändler Edeka. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragspartnern Stillschweigen vereinbart. Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH übernimmt die Fondsadministration. Das Unternehmen JC GmbH aus Neubiberg war bei der Transaktion vermittelnd tätig.



Das Fachmarktzentrum umfasst eine Gesamtmietfläche von 5.500 Quadratmetern und ist langfristig vermietet. Es liegt an der Robert-Siewert-Straße inmitten eines dichtbesiedelten Wohngebiets in Markersdorf im Süden von Chemnitz. Der Stadtteil ist durch das Straßenbahnnetz gut an die Innenstadt angebunden. Über die Verbindungsstraße Südring sind außerdem die Bundesstraßen 95 und 169 in wenigen Autominuten zu erreichen.



Der „Best Value Germany II“ investiert in Einzelhandelsimmobilien in den Top-Lagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Im Fokus stehen Objekte mit einem Investitionsvolumen zwischen fünf und 50 Millionen Euro. Als Ziel-Investitionsvolumen strebt der Spezialfonds eine Größenordnung von etwa 500 Millionen Euro an. Mit dem Fachmarktzentrum in Chemnitz umfasst das diversifizierte Fondsportfolio nun bereits mehr als 30 Objekte. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde im Frühjahr 2017 mit dem „Best Value Germany III“ ein Nachfolgeprodukt aufgelegt.

BMO Real Estate Partners

BMO Real Estate Partners ist Spezialist für Investitionen in Gewerbeimmobilien für institutionelle Anleger und verwaltet ein weltweites Immobilienvermögen im Wert von 6,4 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2017) im Namen von Einzelinvestoren, professionellen Anlegern, Investmentfonds und institutionellen Kunden.



Das Investmentteam von BMO Real Estate Partners nutzt umfangreiches internes als auch externes Research, komplexe Prognosen und strategische Analysen, um Ineffizienzen und Chancen in den Märkten zu identifizieren - über verschiedene Immobiliensegmente, Länder, Investoren und Mietstrukturen hinweg.



BMO Real Estate Partner bietet umfangreiche, ganzheitliche Serviceleistungen im Fondsmanagement von Immobilieninvestments mit einem Netzwerk von Niederlassungen in drei europäischen Ländern: Großbritannien (London), Deutschland (München) und Frankreich (Paris).



BMO Real Estate Partners ist Teil von BMO Global Asset Management, die wiederum Teil der BMO Financial Group (NYSE: BMO) sind, welche 1817 als Bank of Montreal gegründet wurde.



