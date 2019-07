Pressemitteilung BoxID: 760241 (BMO Real Estate Partners)

BMO Real Estate Partners Deutschland erwirbt Ensemble Tafelhof Palais in Nürnberg von Hubert Haupt Immobilien Holding

BMO Real Estate Partners Deutschland hat das gemischt genutzte Ensemble Tafelhof Palais in Nürnberg erworben. Die Akquisition erfolgte für eine Investment-KG mit deutschen institutionellen Investoren. Verkäufer der Projektentwicklung in direkter Nachbarschaft zum Nürnberger Hauptbahnhof ist die Hubert Haupt Immobilien Holding e.K.



Auf dem Areal der ehemaligen Hauptpost entstehen am Bahnhofsplatz 1 bis Sommer 2021 zwei Türme mit zehn beziehungsweise 15 Obergeschossen sowie zwei Gebäuderiegel mit jeweils sieben Obergeschossen. Ein denkmalgeschützter Rundbau entlang der Allersberger Straße komplementiert das Ensemble. Eine zweigeschossige Tiefgarage mit 117 Stellplätzen verbindet die Gebäudeteile miteinander. Bereits vor Baufertigstellung sind die insgesamt rund 50.000 Quadratmeter Mietfläche nahezu voll vermietet. Etwa zwei Drittel der Flächen entfallen auf Hotelnutzungen in den Neubauten mit den Ankermietern Motel One sowie Leonardo Royal. Hinzu kommen moderne Büroflächen im kernsanierten Altbau, welche Design Offices beziehen wird. In den Erdgeschossen entstehen Einzelhandelsflächen mit der Deutschen Post sowie Postbank als Hauptmietern. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit für das Ensemble liegt bei über 20 Jahren. Für den Neubau streben der Projektentwickler und BMO Real Estate Partners Deutschland eine LEED Gold Zertifizierung an. Die Nürnberger Altstadt mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten wie der Kaiserburg ist fußläufig erreichbar.



„Nürnberg weist als dynamisch wachsender Wirtschaftsstandort mit guten demografischen Kennzahlen eines der attraktivsten Rendite-Risiko-Profile unter den deutschen B-Städten auf. Zudem hat sich die Frankenmetropole als internationaler Kongress- und Messestandort etabliert und profitiert von einem wachsenden Städtetourismus. Gerade im Hotel- und Bürosegment besteht somit eine hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, zentralen Flächen, wie sie das neue Ensemble bieten wird“, sagt Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Deutschland.



„Mit dem Tafelhof Palais entsteht in einzigartiger Lage ein urbanes Ensemble, das architektonisch überzeugt und künftig den Eingang zur Nürnberger Altstadt prägen wird. Die Nutzungsmischung sorgt nicht nur für eine gute Vermietbarkeit, sondern auch für einen nachhaltigen Cashflow. Sie fördert auch eine hohe Aufenthaltsqualität weit über Büroschluss hinaus. Nach vielen Jahren Leerstand trägt das Projekt damit auch ein Stück zur ‚Stadtreparatur‘ bei“, ergänzt Iris Schöberl, Managing Director Germany und Head of Institutional Clients bei BMO Real Estate Partners Deutschland.



Die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ist für die Administration der Investment-KG verantwortlich. Colliers International Deutschland GmbH war als Makler bei der Transaktion beratend tätig. Die Kanzlei Jebens Mensching aus Hamburg hat bei der Transaktion den Ankauf für die Käuferseite rechtlich begleitet, die technische Beratung erfolgte durch Duff & Phelps REAG GmbH.

