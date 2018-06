InnoTruck kommt nach Marienfelde: Rollende Wissenschafts-Ausstellung informiert über Technik der Zukunft

Vom 12. bis 15.06.2018 zeigt die BMBF-Initiative InnoTruck anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Berliner Unternehmensnetzwerkes Großbeerenstraße eine interaktive Ausstellung zur Bedeutung von Innovationen und Zukunftstechnologien. Schulklassen können praxisnah experimentieren und sich mit den begleitenden Wissenschaftlern über Technik und deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Arbeitswelt austauschen. Während des Sommerfests des Netzwerks Großeerenstraße am Mittwoch, 13.06.2018, in der Culemeyerstraße 1 in 12277 Berlin sind von 15:00 bis 20:00 Uhr alle interessierten Besucherinnen und Besucher zur offenen Tür in den Hightech-Truck sowie zum Sommerfest eingeladen. Der Eintritt ist frei.



Berlin-Marienfelde - Moderne Technologien sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber nicht nur die Technik verändert das Zusammenleben innerhalb der Gesellschaft, auch die Menschen können mit Technik die Welt verändern. Deshalb informiert das BMBF mit dem InnoTruck in Berlin über die Innovationen unserer Zeit und macht diese erlebbar. So soll das Wissen über wichtige Zukunftsaufgaben vermittelt und bei den Besucherinnen und Besuchern das Interesse geweckt werden, selbst zum 'Innovator' zu werden.



Welchen Zukunftsaufgaben besondere Bedeutung zukommt und welche Chancen, aber auch Risiken mit der Erforschung wichtiger Schlüsseltechnologien verbunden sind, zeigt die Initiative InnoTruck von Dienstag bis Freitag, 12. bis 15.06.2018. Anlässlich der Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen des Unternehmensnetzwerks Großbeerenstraße steht der Wissenschaftstruck in der Culemeyerstraße 1, 12277 Berlin.



Offene Tür: Wissen zum Mitnehmen

Zur offenen Tür während des Netzwerk-Sommerfests am Mittwoch, 13.06., von 15:00 bis 20:00 Uhr steht der InnoTruck allen Forschernaturen offen, die sich in der Ausstellung oder im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. René Nowak und Dr. Dominik Klinkenbuß informieren möchten. Mit einem digital geführten Rundgang können Besucherinnen und Besucher im InnoTruck die Facetten der Innovation auch eigenständig erforschen.



Moderne Ausstellung für innovative Themen

Auf zwei Stockwerken und rund 100 qm Ausstellungsfläche bietet sich eine spannende und multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Dank moderner Präsentationstechniken wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lautet die Devise nicht nur Anschauen, sondern auch Anfassen und Ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in Zukunft aussehen könnte, während ein Rasterelektronenmikroskop Einblicke in kleinste Materialstrukturen gibt.



Neu ist zudem die Sonderausstellung im Obergeschoss des mobilen "Innovationsbotschafters". Im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 wird hier deutlich, wie die Arbeitswelten der Zukunft aussehen werden und wie die betroffenen Menschen diesen Wandel selbst gestalten können.



Innovationen anschauen, anfassen und ausprobieren

BeucherInnen lernen am Beispiel von mehr als 80 überwiegend interaktiv gestalteten Exponaten, an welchen technischen Lösungen in Deutschland aktuell geforscht wird und wozu diese Entwicklungen dienen sollen. Dabei erfahren sie auch, worauf es in technischen Berufen ankommt und wie Ingenieure oder Forscher denken.



Wie man die Nanotechnologie nutzen kann, um Energie nach dem Vorbild der Pflanzen zu gewinnen, lernen die Jugendlichen bei einem Experimentier-Workshop zum Bau einer "Grätzelzelle". Bei Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop im InnoTruck erkunden die BesucherInnen Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich, die mit dem bloßen Auge und auch mit gewöhnlichen Lichtmikroskopen nicht zu sehen sind. Und Schullklassen liefern sich ein Wettrennen mit selbstgebauten Brennstoffzellenmodellautos.

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

"InnoTruck - Technik und Ideen für morgen": Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informationsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung ab Frühjahr 2017 den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. Im Mittelpunkt der crossmedialen Initiative steht der InnoTruck - eine mobile Ausstellungs- und Erlebniswelt. Auf zwei Ebenen und mit mehr als 80 Technik-Exponaten stellt sie die sechs Zukunftsaufgaben, welche im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung als besonders bedeutsam definiert werden in den Mittelpunkt. Unterstützt von multimedialen Inhalten und einfachen Experimenten zeigen die wissenschaftlichen Betreuer, welche Technologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer Idee eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich vor allem für Jugendliche interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissenschaftsevents sowie Hochschulen und Messen in ganz Deutschland.

