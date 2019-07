Pressemitteilung BoxID: 759066 (Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa)

Kino, Mond und Sterne auf Griechisch

Das luxuriöse Blue Palace Resort & Spa auf Kreta bietet seinen Gästen diesen Sommer wöchentliche Filmklassiker unter dem Sternenhimmel

Diesen Sommer zündet das Fünf-Sterne-Deluxe Blue Palace Resort & Spa ein Feuerwerk cineastischer Highlights: Im hauseigenen Beach Club wandelt das Hotel auf den Spuren einer alten, griechischen Tradition und veranstaltet jeden Mittwoch ein klassisches Open-Air-Kino – zu Griechisch „therinos“. Direkt am kristallklaren Wasser gelegen mit der wilden Natur der Insel als Hintergrundkulisse können die Besucher ab 21 Uhr Filmklassiker wie „Mamma Mia“ oder „My Big Fat Greek Wedding“ unter dem Sternenhimmel genießen. Für das kulinarische Wohl ist auch gesorgt: Es gibt Snacks und erfrischende Getränke à la carte, denn hier muss niemand hungrig ins Kino gehen.



Die Tradition des Open-Air-Kinos wird schon seit vielen Jahren auf dem Festland und verschiedenen Inseln in Griechenland gepflegt, die so großartige Sommerabende für Jung und Alt zelebrieren – ab sofort auch ein Highlight für alle Filmfreunde und -liebhaber im Blue Palace Resort & Spa. In dem luxuriösen Hideaway an der Nordküste Kretas, kann man sich allerdings nicht nur in die filmische Welt Griechenlands entführen lassen, sondern auch in die regionale Küche und Kultur. In dem neuen Restaurant Anthòs können Gäste die Vielfalt der Aromen und Geschmäcker Kretas testen. Im angeschlossenen Concept-Store Apoella finden Besucher lokale Labels und erfahren ganz nebenbei mehr über einheimische Designer, deren Inspiration und die griechische Kultur.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (