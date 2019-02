Eine Insel, ein Buch, ein Hotel

13.02.19

Eine der letzten Leprakolonien Europas: das war Spinalonga. Bei einem Streifzug über die kleine Insel im Golf von Elounda erwartet Besucher ein Ort voller Ruinen und fesselnden Geschichten aus der bewegten Vergangenheit des Eilands. Bereits in der Antike diente die vorgelagerte Insel Spinalonga als Schutzwall, später wurde sie von Venezianern und Türken besetzt. Seine Bekanntheit erlangte das Eiland allerdings durch seine Zeit als Herberge für Leprakranke in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Betroffene wurden damals auf Spinalonga isoliert, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. So ist dort ein ganzes Dorf entstanden, in dem die Erkrankten bis in die 1950er Jahre abgeschottet lebten. Heute ist die Insel mit ihren Ruinen und der wilden Natur ein Ausflugsziel, das Urlaubern die Schönheit der Ägäis aber auch die Grausamkeit von einst näherbringt – bald soll sie auf Antrag der griechischen Regierung UNESCO Weltkulturerbe werden.



Den perfekten Blick auf die Insel Spinalonga haben Gäste des Blue Palace Resort & Spa, denn das Resort liegt direkt auf der gegenüberliegenden Seite der Insel. Die gesamte Architektur des Hotels ist auf das historische Wahrzeichen abgestimmt, alle Bungalows und Villen sind maximal zweistöckig und in Erdtönen gehalten. So greifen sie nicht nur die historische Bauweise Kretas auf, sondern bieten von jedem Zimmer und jedem Winkel einen Blick auf das historische Eiland.



Die perfekte Reisevorbereitung, um tiefer in die Historie der Insel Spinalonga einzutauchen, ist der Roman „Die Insel der Vergessenen“. Die Autorin britische Victoria Hislop ließ sich vom Ausblick des Blue Palace Resort & Spa inspirieren und schrieb dort ihre bewegende Geschichte über die Bewohner Spinalongas zur Zeit der Leprakolonie.

