Blue Air fliegt von Stuttgart nach Turin

28.09.18

In dieser Wintersaison (ab dem 28. Oktober 2018) nimmt Blue Air eine neue Strecke auf und wird zwischen Stuttgart und Turin fliegen. Die Flüge, die mit einer Frequenz von drei Mal pro Woche (dienstags, donnerstags und sonntags) angeboten werden, sind bereits buchbar und ab 38,99 € erhältlich.



Der Flugplan für die Strecke Stuttgart – Turin:

0B4029/0B4030 0700 0830 0915 1040

TAGE 2-4-7 TRN STR STR TRN



Tudor Constantinescu, Blue Air Chief Commercial Officer, sagt: “Wir freuen uns, Ihnen unsere dritte Route nach Stuttgart ankündigen zu können, mit drei wöchentlichen Flügen von unserer operativen Basis in Turin. Stuttgart ist als Teil der wirtschaftlich starken Region Baden-Württemberg und dank der erfolgreichen Partnerschaft mit den Vertretern des Stuttgarter Flughafens eine besondere Destination für uns. Deshalb laden wir unsere deutschen Passagiere herzlich dazu ein, unser neuestes Reiseziel ab Stuttgart zu entdecken. Turin ist Italiens drittgrößtes Wirtschaftszentrum, ein barockes architektonisches Juwel und ehemaliger Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Das Ziel ist der perfekte Rückzugsort für diese Wintersaison und ich bin zuversichtlich, dass eine starke Kombination aus Geschäfts- und Freizeitverkehr unserem Flugangebot Auftrieb geben wird."



Dr. Arina Freitag, Managing Director am Flughafen Stuttgart, fügt hinzu: “Wir freuen uns, dass Blue Air das Angebot am Flughafen Stuttgart erweitert. Mit Turin verbindet Blue Air eine bisher noch nicht genutzte Destination ab Stuttgart, also eine tolle Ergänzung zu unserem Streckennetz. Mit der kommenden Wintersaison ermöglicht der Flugdienst gegenseitigen Zugang für zwei sehr wirtschaftlich dynamische Regionen. Im Hinblick auf die großartigen Sehenswürdigkeiten, die Turin zu bieten hat, sind wir davon überzeugt, dass Geschäfts- und Urlaubsreisende die neue Route sehr gut annehmen werden.“



Da die Fluggesellschaft bereits nach Bukarest und Sibiu fliegt, ist die neue Strecke bereits die dritte Verbindung von Blue Air zur Hauptstadt des südwestdeutschen Bundeslandes Baden-Württemberg. Kunden können ab sofort ihren 1h30m Flug von Stuttgart nach Turin auf der Blue Air Website buchen: https://www.blueairweb.com.



Darüber hinaus nahm Blue Air zwei weitere Routen auf: Turin - Venedig und Turin - Krakau (die zweitgrößte und eine der ältesten Städte in Polen).



