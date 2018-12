Das schönste kommt zum Abschluss

14.12.18

Keine Frage, Boden- und Wandbeläge aus Keramik oder Naturstein überzeugen jeden Ästheten. Aber das Schönste ist der Abschluss mit einem passenden Blanke Profil. Ob an Ecken, Kanten, Winkeln oder Schrägen: Blanke hat für jedes Abschlussdetail die richtige Profillösung.



Neben den hochwertigen Materialien wie Aluminium oder Edelstahl überzeugen die Blanke Profile mit ihren Querschnitten von halbrund bis quadratisch. Ergänzt wird das bewährte Sortiment durch abwechslungsreiche Farben und eleganten Sondertöne wie matt-weiß oder matt-schwarz. Und wer es ganz besonders edel und außergewöhnlich liebt, der entscheidet sich für BLANKE LUXURY LINE mit einem extravaganten Finish aus Roségold, Gold oder Platin.



Ab Februar 2019 ist eine Auswahl an Blanke Profilen neben den Standardlängen 2,50 und 3,00 Meter auch in 2,70 Meter Länge erhältlich. Dieser Wunsch aus der Praxis der Fliesenleger ermöglicht noch mehr schnittfreie Belagsabschlüsse mit hochwertigen Profilen der Fliesenzubehörspezialisten Blanke aus Iserlohn. Die aufwändigen und optisch weniger ansprechenden Stückelungen entfallen weitgehend. Gleichzeitig werden Verschnitt und Reststücke deutlich reduziert.



Mit Blanke Profilen gewinnt die Boden- und Wandkeramik an Mehrwert. Und überzeugt durch ästhetisch saubere Abschlüsse.

(lifePR) (