Farbvielfalt und individuelles Logo

Mit ihren neuen Optionen stehen die Speisentransport-Behälter Blancotherm aus Kunststoff ganz im Zeichen der Individualisierung.



Die Beschlagteile der meisten Modelle kann man jetzt zusätzlich zur grauen Standardausführung in vier neuen Farben bestellen. Mehrwert für den Kunden: Mit den Farben ist eine Auswahl nach persönlichen Präferenzen möglich oder die logistische Zuordnung und Kennzeichnung von Speisen, z.B. Warm‑/Kaltspeisen, Halal-/Non-Halal-Food.



Auch ein kundenindividuelles Logo kann ab sofort per Lasergravur beidseitig auf den Trägerplatten der Griffe angebracht werden. In hochwertiger Optik ist damit eine Personalisierung möglich und es ergeben sich Werbemöglichkeiten beim Catering, Partyservice etc.

