Farbtupfer

05.02.19

Die Blanco Speisenausgabewagen SAG 2 und SAG 3 werfen sich in Schale. Ab Mai sind sie mit dekorativer Folierung in 14 verschiedenen Farben erhältlich. So setzen sie Akzente oder integrieren sich ins Ambiente vor Ort.



Die Wagen für die qualitätsbewusste Speisenausgabe verfügen über gradgenau beheizbare Schrankfächer und 2 bzw. 3 Warmhaltebecken. Sie eignen sich für die Ausgabe warmer Speisen im Schöpfsystem, zum Beispiel in Kantinen, Senioren- und Pflegeheimen, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten.



Optionen wie Hustenschutz, Wärmebord und abklappbare Borde machen die Blanco Speisenausgabewagen zu flexiblen Helfern – und mit der neuen Folierung zu einem farbenfrohen Hingucker.

