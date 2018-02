Blanco Professional ist zweifacher "Bestpartner 2018/2019".

Bundesweit hat der Großküchen-Fachhandel seine Lieferanten bewertet. Gleich zweifach erreicht Blanco Professional den 1. Platz als „Bestpartner 2018/2019“: in den Kategorien „Front Cooking“ und „Logistik“ im Bereich „Maschinen und Geräte“.



„Wir freuen und sehr über das positive Feedback des Fachhandels“, so Frederikus de Leeuw, Market Director Deutschland bei Blanco Professional, „und bedanken uns bei unseren Mitarbeitern, die durch ihr stetes, hohes Engagement diese Leistung ermöglichen.“



Die Umfrage des Fachverbands Gastronomie- und Großküchen-Ausstattung e.V. (GGKA) ist die umfassendste der Branche. Mit dem Preis „Bestpartner 2018/2019“ zeichnet der Fachhandel bereits zum 16. Mal die leistungsfähigsten Unternehmen in Deutschland aus.



Für die Auszeichnung „Bestpartner 2018/2019“ wurden 187 Unternehmen von den Fachhändlern bewertet. Die Preisverleihung fand auf dem GGKA-Branchenabend am 3. Februar 2018 im Rahmen der Fachmesse Intergastra in Stuttgart statt.



Bestpartner 2018/2019



Die Mitglieder des Fachverbands Gastronomie- und Großküchen-Ausstattung (GGKA) haben zum 16. Mal die Leistungsfähigkeit ihrer Lieferanten bewertet. Die Umfrage findet alle zwei Jahre statt. Die Auszeichnungen werden während des GGKA-Branchenabends zur Fachmesse Intergastra in Stuttgart vergeben.



2018 wurde die Umfrage neu konzipiert: Sie betrifft jetzt die drei Bereiche „Maschinen und Geräte“, „Gedeckter Tisch“, „Projekt & Design“ mit jeweils fünf Kategorien. Das je Kategorie bestplatzierte Unternehmen erhält die Auszeichnung „Bestpartner“ (bisher „Superpartner“).



Der „GGKA-Bestpartner“ gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Ziel ist es, hervorragende Leistungen auszuzeichnen und auch Schwachstellen aufzuzeigen. Die Einzelergebnisse werden den jeweiligen Herstellern mitgeteilt. Die Durchschnittsergebnisse der Umfrage werden veröffentlicht.



Weitere Informationen:

http://www.bwb-online.de/ggka/index.html?NID=524

BLANCO Professional GmbH + Co KG

BLANCO Professional ist im B2B-Bereich tätig. Die Unternehmensgruppe produziert hochwertige Investitionsgüter für Großküchen und ist Zulieferer für die Industrie.



Die BLANCO Professional Gruppe erzielt mit rund 680 Mitarbeitern einen konsolidierten Jahresumsatz von 119,8 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016). Zur Gruppe gehören der Stammsitz in Oberderdingen (Baden-Württemberg), Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Tschechien sowie Vertriebsbüros in der Schweiz, in Spanien, Russland und Asien.



BLANCO Professional ist das unabhängig agierende Schwesterunternehmen des Haushaltsspülen- und Küchenarmaturen-Spezialisten BLANCO.



BLANCO und BLANCO Professional gehören mehrheitlich zur BLANC & FISCHER Familienholding.



Weitere Informationen unter www.blanco-professional.com.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren