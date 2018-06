Auf Wachstumskurs

Die Blanco Professional Gruppe hat ihre Neuausrichtung in diesem Jahr erfolgreich fortgesetzt und blickt optimistisch in die Zukunft. Im Geschäftsjahr 2017 erreichte Blanco Professional als Systemanbieter im B2B-Bereich für Großküchen und die Industrie mit 698 Mitarbeitern einen konsolidierten Umsatz von 124 Millionen Euro gegenüber 119,8 Millionen Euro im Vorjahr, mit einem Exportanteil von rund 40 Prozent. Dieser Umsatz wurde von den vier Geschäftseinheiten Catering, Medical, Industrial und Railway erzielt. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent gestiegen.



Basierend auf einem konsequenten „Customer First“-Ansatz bietet Blanco Professional flexible, modulare Produktsysteme und Dienstleistungen im internationalen Maßstab. Eine effiziente, digital gestützte Ablauforganisation und ein leistungsfähiges Customer Relationship Management, das vor allem auf enge Partnerschaft mit dem Handel setzt, bilden das Rückgrat für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens über alle Geschäftseinheiten hinweg.



Die Geschäftseinheit Catering leistete 2017 mit ihren schlüsselfertigen Lösungen für das Frontcooking-System Blanco Cook einen wichtigen Beitrag zur Lösung der individuellen Kundenanforderungen. Die Blanco-Cook-Lösungen stehen stellvertretend für das von Blanco Professional aufgebaute Customer Relationship Management. Der Markt reagiert positiv auf die Neuausrichtung. Davon zeugen zahlreiche Auszeichnungen wie zwei 1. Plätze als „Bestpartner 2018/2019“ in den Kategorien „Front Cooking“ und „Logistik“ des Großküchen-Fachhandels.



Die Geschäftseinheit Industrial ist 2017 weiter gewachsen. Mehrere große Projekte sind angelaufen, das Projektmanagement CCPM entwickelt sich stabil, und die Nachfrage aus unterschiedlichsten Kundensegmenten zieht weiter an. Für das laufende Jahr plant die Geschäftseinheit Industrial eine Ausweitung des Geschäfts.



Die Geschäftseinheit Railway erreichte eine deutliche Erweiterung des Kundenkreises. Mehrere Serienanläufe für Großaufträge fanden 2017 statt und sind ebenso für 2018 geplant. Darüber hinaus wurde der Aufbau von Kooperationspartnerschaften gestartet. Ein besonderes Highlight bildete 2017 die Teilnahme an dem Projekt „Ideenzug“ mit der Deutschen Bahn. Die Geschäftseinheit Railway ist im Ideenzug mit zwei Modulen vertreten.



Zu der positiven Geschäftsentwicklung trägt auch der deutlich gestärkte Markenauftritt von Blanco Professional bei. Zu dem strategischen Aufbau der Unternehmensmarke gehören der Aufbau von Markenbotschaftern, unterhaltsame Bewegtbildformate ebenso wie Präsentationsvideos. Ein weiterer Ausbau des Markenprofils ist geplant, unter anderem durch eine Intensivierung der bereits gestarteten Aktivitäten in sozialen Medien.



Roland Spleiss, Vorsitzender der Geschäftsführung, zieht eine durchweg positive Bilanz des Geschäftsjahres 2017 und der abgeschlossenen Neuausrichtung: „Mit den tiefgreifenden Veränderungen haben wir eine tragfähige Basis für nachhaltiges Wachstum in der Zukunft geschaffen. Für unsere Kunden sind wir als Lösungsanbieter erlebbar und positionieren uns mit einer klaren Corporate Culture, die Tradition und gelebte Werte hin zu einem ,agilen Mindset‘ verbindet.“



Der Standort Oberderdingen spielt dabei auch künftig eine Schlüsselrolle und ist mit einer Investitions-Offensive erneut gestärkt worden. In den kommenden drei Jahren wird Blanco Professional 30 Millionen Euro im Produktionsverbund investieren, davon allein 20 Millionen Euro am Stammsitz Oberderdingen, vor allem für die wertstromorientierte Neuausrichtung der Produktion.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

BLANCO Professional GmbH + Co KG

Blanco Professional ist im B2B-Bereich tätig. Die Unternehmensgruppe produziert hochwertige Investitionsgüter für Großküchen und ist Zulieferer für die Industrie. Die Blanco Professional Gruppe erzielt mit 698 Mitarbeitern einen konsolidierten Jahresumsatz von 124 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017). Zur Gruppe gehören der Stammsitz in Oberderdingen (Baden-Württemberg), Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Tschechien sowie Vertriebsbüros in der Schweiz, in Spanien, Russland und Asien.



Blanco Professional ist das unabhängig agierende Schwesterunternehmen des Haushaltsspülen- und Küchenarmaturen-Spezialisten Blanco.



Blanco und Blanco Professional gehören mehrheitlich zur Blanc & Fischer Familienholding. BLANCO Professional steht für eine gelebte, werteorientierte Unternehmenskultur.



Die BLANCO Professional Gruppe



BLANCO Professional steht mit drei Geschäftseinheiten für hochwertige Lösungen im B2B-Bereich von Großküchen (Geschäftseinheit Catering) sowie als Zulieferer für die Industrie (Geschäftseinheiten Railway und Industrial).



Die Unternehmensgruppe erzielt mit xxx Mitarbeitern einen konsolidierten Jahresumsatz von xxx Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017). Zur BLANCO Professional Gruppe gehören der Stammsitz in Oberderdingen (Baden-Württemberg), Tochtergesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Tschechien sowie Vertriebsbüros in der Schweiz, in Spanien, Russland und Asien. Produziert wird in Deutschland und Tschechien. BLANCO Professional steht für eine gelebte, werteorientierte Unternehmenskultur.



1925 gründete Heinrich Blanc das Unternehmen Blanc & Co. In erster Linie wurden Produkte aus Edelstahl für private und gewerbliche Küchen sowie für medizinische Funktionsbereiche gefertigt. 2007 wurden die im Investitionsgütergeschäft tätigen B2B-Geschäftsbereiche in einer eigenständigen Gruppe zusammengefasst, der heutigen BLANCO Professional Gruppe.



Der Bereich für die private Haushaltsküche (Spülen, Armaturen, Abfalltrennsysteme) wird unter der Firmierung BLANCO GmbH + Co KG fortgeführt. Beide Unternehmen agieren als eigenständige Schwestern und gehören mehrheitlich zur BLANC & FISCHER Familienholding.



Die drei Geschäftseinheiten der BLANCO Professional Gruppe.



Die Geschäftseinheit Catering produziert Produkte und Systeme für professionelle Großküchen, z.B. von Hotels, Kantinen, Krankenhäusern und Schulen. Dazu gehören Systeme für das Lagern von Speisen, das Portionieren, Transportieren, Kalt- bzw. Warmhalten und das Frontcooking (Show-Kochen) mit Speisenpräsentation.



Die Geschäftseinheit Industrial stellt individuell gefertigte Tiefziehteile und Schweißbaugruppen aus Edelstahl für die Industrie her, zum Beispiel Komponenten für die Labortechnik, weiße Ware (elektrische Haushaltsgeräte) und Automotive-Teile. Industrial erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Qualität durch seine Methodenkompetenz in der Verarbeitung von Edelstahl und bei der Projektabwicklung von der Entwicklung bis zur Serie.



Die Geschäftseinheit Railway produziert individuelle Edelstahlbauteile und Komplettsysteme für die Gastronomie-Technik von Schienenfahrzeugen, zum Beispiel platzsparende Wasseranlagekonzepte und komplett integrierte Bordküchen für Hochgeschwindigkeitszüge.