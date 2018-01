Erneut höchste IFS Food-Zertifizierung für BIOVEGAN

Mit einem Gesamtergebnis von überzeugenden 98,65 Prozent erreicht BIOVEGAN zum zweiten Mal in Folge den höchsten Erfüllungsgrad und besteht somit das International Food Standard-Audit auf höherem Niveau. Die Zertifizierung bestätigt unter anderem die Einhaltung höchster Qualitätsstandards und eine effektive Nutzung der Ressourcen im Unternehmen.



Sarah Haufe, Leiterin Qualitätsmanagement/ Qualitätssicherung, hat mit größtem Einsatz auf dieses Ziel hingearbeitet: „BIOVEGAN steht seit über 30 Jahren für Qualität auf höchstem Niveau. Die IFS-Zertifizierung unterstreicht unsere hohen Qualitätsansprüche und bietet sowohl den Verbrauchern als auch unseren Lieferanten und Händlern Sicherheit und Transparenz.“



Auch Geschäftsführer Matthias A. Gärtner ist sehr stolz auf das sensationelle Ergebnis, das die lückenlose Qualität entlang der gesamten Produktionskette des Familienunternehmens dokumentiert. Für den Produzent von Bio-Lebensmitteln zählten Qualität, Lebensmittelsicherheit und Kundenzufriedenheit schon immer zu den obersten Prioritäten. Dank der geschaffenen Vergleichbarkeit sichert sich BIOVEGAN einen erheblichen Wettbewerbsvorteil, erhöht das Kundenvertrauen und ermöglicht eine Kosten- und Zeitreduktion für Lieferanten und Händler.



Der IFS ist ein von der GFSI (Global Food Safety Initiative) anerkannter Standard und findet somit international Anwendung. Gegenwärtig wird ein Großteil der Zertifikate jedoch in Europa vergeben.



Die Zertifikation IFS Food fasst die Anforderungen an Herstellung, Verpackung und Verkauf von Produkten in sechs Themenbereichen zusammen: Unternehmensverantwortung, Qualitäts- und Lebensmittelsicherheits-Managementsystem, Ressourcenmanagement, Planung und Herstellungsprozess, Messungen und Produktschutz.



Als Hauptziel des IFS gilt die Schaffung von Transparenz für den Endverbraucher. Der Schwerpunkt liegt auf die einheitliche Überprüfung der Lebensmittelsicherheit sowie die der Produkt- und Verfahrensqualität der zertifizierten Produzenten.

Biovegan GmbH

Seit 1986 produziert BIOVEGAN GmbH vegane Lebensmittel in Bio-Qualität. Gegründet haben das mittelständische Familienunternehmen die Bio-Pioniere Käthe und Claus Henneke. Im November 2015 ist der Bio-Pionier nach Bonefeld in das neue Firmengebäude gezogen, das im ersten ökologischen Gewerbegebiet von Rheinland-Pfalz entstand. Mit seiner innovativen Holz-Bauweise und Energieeffizienz setzt es neue Standards in punkto Nachhaltigkeit. Für den komplett neuartigen Firmenkomplex wurde die Gesellschaft mit dem Umweltpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.



Als Vorreiter der veganen Ernährung setzte BIOVEGAN bereits zahlreiche innovative Meilensteine, vom ersten Bio-Backpulver bis zum ersten zuckerfreien Geliermittel mit Bio-Siegel. Die Produkte von Biovegan gibt es exklusiv im Bio-Fachhandel.



Das Unternehmen exportiert in 48 Länder und feiert auch auf internationaler Ebene große Erfolge: Erst im Herbst 2017 wurde Biovegan von Focus Business zum Wachstumschampion 2018 gekührt und im Sommer 2017 gewann BIOVEGAN zum zweiten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung "National Champion" und positionierte sich damit erneut als erfolgreichstes deutsches Unternehmen in der Kategorie "The RSM Entrepreneur of the Year Award" des European Business Award.



Mehr Informationen finden Sie unter www.biovegan.de

