50 Jahre nach den 68ern. Biovegan startet die Backrevolution!

Biovegan startet die Backrevolution 50 Jahre nach den großen Revolten der 68er mit 8 neuen Backmischungen auf der Biofach-Messe in Nürnberg – Vollwertige gekeimte Saaten, keine Hefe, kein Gluten, dafür aber voll lecker.



Mit rund 50.000 Besuchern ist die Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel die wichtigste Messe für Biovegan, für nationales und internationales Publikum aus 134 Ländern (Quelle: Biofach 2018/NürnbergMesse). Neben dem gesamten Back-und Kochzutaten-Sortiment waren es insbesondere die revolutionären Biovegan Backmischungen, die große Begeisterung erzeugten: 5 vollwertige Brot- und 3 leckere Kuchen-Backmischungen und natürlich die neu entwickelte Biovegan Meister Backhefe, eine komplett neuartige Trockenhefe.



Dazu erklärt Nicol Gärtner, Geschäftsführende Gesellschafterin bei Biovegan: „Die Biofach hat alle Erwartungen übertroffen. Der Stand war immer voll belagert und unsere Kunden waren echt begeistert. Das komplett neue Marketing- und Vertriebskonzept rundete den genialen Erfolg der Messe ab.



Nicht nur alle ICONS wurden komplett überarbeitet und verjüngt, auch die anderen gestalterische Elemente der Verpackung – wie zum Beispiel die Back/Kochanleitungen wurden komplett neu aufgebaut anhand von Piktogrammen.



Mit einer neuen Webpage, Postern, Flyern und attraktiven Displays für Zweitplatzierung unterstützt Biovegan zudem alle Ladner, die Backmischungen noch besser zu verkaufen.“



Alle 8 Backmischungen kamen sensationell an, die klare Aufteilung der Verpackung, die Nutzung von Icons, die schnell auf die wesentlichen Werte der Produkte hinweisen: hefefrei, glutenfrei, gekeimte Saaten und quick&easy, sowie die einfache Backanleitung mit Piktogrammen sprechen die jüngeren Zielgruppen an, die sich gesund ernähren wollen.



„Super angekommen ist das Pfannenbrot, welches als innovatives Produkt eine tolle Alternative für gesundes Backen ist. Die Besonderheit des „Dampfens“ in der Pfanne macht es noch bekömmlicher und gesünder. Das Powerbrot mit 24% gekeimten Saaten – kam bei jedem gut an, egal ob Veganer, Sportler, Flexitarier“, so die Biovegan Chefin Nicol Gärtner zusammenfassend zu den ausnahmslos begeisterten Kommentaren der Kunden bei der Verkostung aller Brote und Kuchen direkt am Stand, wo Brote und Kuchen frisch gebacken wurden.



Unterstützt wurde das Biovegan Stand Team durch „Sandwich-Men“, die auf der Messe durch die Hallen liefen und weitere Interessenten zum Stand brachten sowie durch weitere „Sandwich-Men“, die in der Nürnberger Innenstadt Endverbraucher in die Bio-Fachmärkte von EBL brachten. Als weitere komplette Neuheit präsentierte Biovegan die neue Meister Backhefe. Mit der kompletten Überarbeitung der alten BIO Trocken Hefe hat die Produktentwicklung von Biovegan ein sensationelles Ergebnis erreicht: 37% mehr Triebkraft bei gleicher Menge der bisherigen Bio-Hefe mit deutlich besserer Krume und Kruste.

Biovegan GmbH

Seit 1986 produziert BIOVEGAN GmbH vegane Lebensmittel in Bio-Qualität. Gegründet haben das mittelständische Familienunternehmen die Bio-Pioniere Käthe und Claus Henneke. Im November 2015 ist der Bio-Pionier nach Bonefeld in das neue Firmengebäude gezogen, das im ersten ökologischen Gewerbegebiet von Rheinland-Pfalz entstand. Mit seiner innovativen Holz-Bauweise und Energieeffizienz setzt es neue Standards in punkto Nachhaltigkeit. Für den komplett neuartigen Firmenkomplex wurde die Gesellschaft mit dem Umweltpreis 2015 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.



Als Vorreiter der veganen Ernährung setzte BIOVEGAN bereits zahlreiche innovative Meilensteine, vom ersten Bio-Backpulver bis zum ersten zuckerfreien Geliermittel mit Bio-Siegel. Die Produkte von Biovegan gibt es exklusiv im Bio-Fachhandel.



Das Unternehmen exportiert in 48 Länder und feiert auch auf internationaler Ebene große Erfolge: Erst im Herbst 2017 wurde Biovegan von Focus Business zum Wachstumschampion 2018 gekürt und im Sommer 2017 gewann BIOVEGAN zum zweiten Mal in Folge die begehrte Auszeichnung "National Champion" und positionierte sich damit erneut als erfolgreichstes deutsches Unternehmen in der Kategorie "The RSM Entrepreneur of the Year Award" des European Business Award. Auch 2018 ist Biovegan erneut für Deutschland als "National Champion" in der Kategorie "The Business of the Year Award with Turnover of €0-25milion" ausgezeichnet worden.



Mehr Informationen finden Sie unter www.biovegan.de

