Biotest AG schreitet in der Entwicklung eines neuen, auf die Patientenbedürfnisse abzielenden Hämophilie-Präparates voran

04.12.18

- Biotest übt Option aus und erhält Exklusivrechte für die Anwendung der Albumod™-Technologie von Affibody zur Verlängerung der Halbwertszeit von Biopharmazeutika im Bereich der Hämophilie

- Präklinische Ergebnisse deuten auf eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit für die Verbesserung der Eigenschaften von innovativen neuen Biopharmazeutika gegen Hämophilie hin



Die Biotest AG gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Forschungsphase des 2015 unterzeichneten Forschungslizenz- und Optionsvertrags abgeschlossen und den Entschluss gefasst hat, seine Option auszuüben. Biotest wird die Exklusivrechte für die weitere Entwicklung und Vermarktung seines innovativen neuen Hämophilie-Präparates erhalten.



„Die präklinischen Ergebnisse mit der Albumod™-Technologie sind sehr vielversprechend. Wir glauben daher an ihr Potenzial für die Entwicklung von verbesserten Medikamenten aus Proteinen im Bereich der Therapiegebiete von Biotest wie zum Beispiel der Hämophilie“, so Dr. Jörg Schüttrumpf, Senior Vice President Global Research der Biotest AG.



Affibody wird eine Lizenzumwandlungsgebühr und Meilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren erhalten.



Über Hämophilie

Von dieser unheilbaren Erbkrankheit ist weltweit einer von 10.000 Menschen betroffen. Der weltweite Markt für FVIII/FIX-Präparate wird auf ein Volumen von 11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 geschätzt und wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 1,8 %. Hämophilie ist eine von zahlreichen Gerinnungsstörungen, die verhindern, dass das Blut gerinnt. Menschen mit Hämophilie können innere Blutungen erleiden, die von scheinbar kleineren Verletzungen herrühren. Blutungen in Gelenken und Muskeln verursachen starke Schmerzen und führen zu schweren körperlichen Beeinträchtigungen bis hin zum Tod, wenn lebenswichtige Organe wie zum Beispiel das Gehirn betroffen sind. Für weitere Informationen zu Hämophilie besuchen Sie bitte die Website der World Federation of Hemophilia auf http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=646



Die AlbumodTM-Plattform

Die AlbumodTM-Technologie von Affibody ist dafür konzipiert, die Wirksamkeit von Biopharmazeutika durch eine Verlängerung der Halbwertszeit im Blutkreislauf zu verbessern. Dies ermöglicht eine Reduzierung der Anwendungshäufigkeit sowie geringere Konzentrationsschwankungenim Blut. Zusätzlich zu diesen Vorteilen für die Patienten kann der Einsatz von AlbumodTM zu einer möglichen Reduzierung der allgemeinen Behandlungskosten führen. Weitere Informationen stehen unter www.affibody.se zur Verfügung.



Affibody AB

Das schwedische Biotech-Unternehmen Affibody AB fokussiert sich auf die Entwicklung von Biopharmazeutika der nächsten Generation auf der Grundlage seiner innovativen Technologie-Plattformen: Affibody®-Molecules und AlbumodTM. Affibody entwickelt ein Portfolio von innovativen Arzneimittelprojekten und vergibt darüber hinaus Lizenzen für seine AlbumodTM-Plattform.

