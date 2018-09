Vom 14. bis zum 28. September veranstaltet das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen in Zusammenarbeit mit seinen gastronomischen Partnerbetrieben kulinarische Pfälzerwald-Wochen, bei denen ausgewählte regionale Produkte aus dem Biosphärenreservat aufgetischt werden. Ausgefallene Kreativgerichte, für deren Zubereitung Wild, Pilze, Kastanien, Beeren und Kräuter zum Einsatz kommen, nehmen dabei Bezug zum größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands. Im Mittelpunkt steht frisches Wildbret aus dem Pfälzerwald, das frei von Geschmacksverstärkern oder Konservierungsstoffen ist, so dass der natürliche Charakter des Produktes erhalten bleibt. Beispielsweise können sich die Gäste im Ritterhof zur Rose in Burrweiler auf Blätterteigpastete vom Pfälzer Hirsch, schwarze Nüsse und Latwerge, rosa Gebratenes und Geschmortes vom Pfälzer Hirsch, Pfifferlinge in unterschiedlichen Variationen und süß-saure Zwetschgen freuen.



An den kulinarischen Pfälzerwald-Wochen im Biosphärenreservat beteiligen sich das Seehaus Forelle am Eiswoog bei Ramsen, das Hotel-Restaurant Fröhlich in Kaiserslautern-Dansenberg, der Fuxbau in Neustadt-Hambach, die Weinstube zur Herberge in Neustadt, der Pfälzer Hof in Edenkoben, die Naturfreundehäuser Finsterbrunnertal sowie Rahnenhof bei Carlsberg-Hertlingshausen und das Restaurant Ritterhof zur Rose in Burrweiler. Weitere Infos unter www.pfaelzerwald.de.

