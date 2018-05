In den Stadtwerken Erfurt geben Akteure der SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeitskreise neue Impulse für eine starke Partnerschaft zwischen Schulen und Unternehmen

Zweimal im Jahr treffen sich Akteure der 18 regionalen SCHULEWIRTSCHAFT-Arbeitskreise in Thüringen zum Erfahrungsaustausch und Planung gemeinsamer Aktivitäten. Zur Frühjahrstagung lädt am 24. Mai 2018 die Landesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen in die Stadtwerke Erfurt ein. Thema auf der diesjährigen SCHULEWIRTSCHAFT-Tagung ist beispielsweise ein Vortrag zum Start der KAUSA Servicestelle Thüringen, dem regionalen Beratungsnetzwerk, um Selbstständige, jugendliche Migranten und junge Flüchtlinge sowie Eltern in Ausbildungsfragen zu unterstützen.



Weitere Schwerpunkte sind das Inklusionsnetzwerk für Thüringer Unternehmen sowie die stärkere Zusammenarbeit und Unterstützung schriftlicher Kooperationsvereinbarungen von Schulen und KMU. Dabei wollen Schulen gemeinsame Kooperationsformen entwickeln, die das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der Wirtschafts-, Arbeits- und Berufswelt fördert und durch Praxisangebote unterstützt.



Der Austausch der Zusammenarbeit mit Teilnehmenden von SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen wird vor allem von den Leitlinien bestimmt. SCHULEWIRTSCHAFT bringt Schulen und Unternehmen zusammen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Nachwuchssicherung gelingt. Es geht um eine gleichberechtigte Partnerschaft von Schule und Wirtschaft. Der Dialog soll von gegenseitiger Anerkennung geprägt und in Augenhöhe geführt werden.



Zudem werden Neuigkeiten, aktuelle Informationen und Erfahrungen der einzelnen Netzwerkakteure diskutiert. „Unsere Frühjahrstagung gibt neue Impulse für die Arbeit vor Ort. Die bestehenden Kooperationsverträge zwischen Schulen und Unternehmen sollen gestärkt und die Entstehung neuer Verträge gefördert werden“, so Anette Morhard, Geschäftsführerin, SCHULEWIRTSCHAFT Thüringen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Austausch zwischen den Vertretern der Arbeitskreise. Ziel ist es, den Austausch zwischen Schulen und Unternehmen im Hinblick auf eine Unterstützung der Berufsorientierungsangebote vor Ort zu stärken und die SCHULEWIRTSCHAFT-Aktivitäten in Thüringen dauerhaft und nachhaltig in allen Arbeitskreisen zu verankern.

