Klare Luft trotz hitziger Debatten

„Mit dem Emissionsschutz steht und fällt die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland“, meint Roland Tapken, Berater von Abluftreinigungsanlagen bei Big Dutchman. Der Weltmarktführer für Stalltechnik und Fütterungssysteme mit Stammsitz in Vechta-Calveslage, stellt deshalb die moderne Reinigung der Abluft in den Mittelpunkt einer Fachtagung, die am 14. Juni von 10 bis 17 Uhr auf dem Gut Havichhorst bei Münster angeboten wird.Der Grund dafür erscheint durchaus nachvollziehbar: Vielen stinkt die Landwirtschaft. Denn die Aufzucht und Haltung von Tieren geht häufig mit Gerüchen einher, die durch Abluft aus den Ställen entstehen. Vor allem dort, wo Wohnbebauung und Höfe eng beieinander liegen, sorgt das für Probleme und für Diskussionen um Grenzwerte und Genehmigungen. Moderne Ablufteinigungsanlagen können Druck von der oft hitzigen Debatte nehmen. Sie sind in der Lage, schädliche Emissionen von Gerüchen, Stickstoffverbindungen und Bioaerosolen um bis zu 90 Prozent zu reduzieren. Sie leisten damit nicht nur einen effektiven Beitrag zum Schutz von Mensch und Umwelt, sondern tragen auch ganz wesentlich zu einer akzeptierten, nachhaltigen Landwirtschaft bei.Gewusst wie: Experten aus dem Agrarsektor, der Umwelt- und Stalltechnik sowie von Kammern und Ämtern bringen das Fachpublikum der Tagung auf den neusten Stand der Dinge. Welche Richtlinien und Grenzwerte gibt es schon heute, welche sind zu erwarten? Was können Landwirte schon heute tun, um ihre Produktion zukunftssicher zu gestalten? Wie funktionieren moderne Messungen und Zertifizierungen? Welche Chancen bietet die Abluftreinigung in Kombination mit einem Wärmerückgewinnungs-Konzept? Diese und weitere Fragen bestimmen die Fachvorträge der Tagung. Neun Experten geben ausführlich Auskunft und stehen für Nachfragen bereit.Die Anmeldung hat bereits begonnen und endet in der Woche vor Beginn der Veranstaltung. In der Gebühr von 50 Euro sind ist neben vielen Informationen auch ein Mittagessen enthalten. Das Gut Havichhorst liegt nicht nur in einer wunderbaren Münsterländer Parklandschaft, es ist auch für seine hervorragende Küche über Westfalen hinaus bekannt. Meldungen sind per Mail an thartke@bigdutchman.de oder unter Fax 044 47/801 541 85 möglich.