Bietmann Rechtsanwälte Steuerberater verstärken sich mit Spezialisten für Steuern in Weinbau und Gastgewerbe

08.02.19

Die Rechtsanwalts- und Steuerberatersozietät Prof. Dr. Bietmann aus Köln ist schon seit einigen Jahren erfolgreich mit eigener Niederlassung in Rheinland-Pfalz tätig. Unter anderem der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz e.V. als Repräsentant der Arbeitgeber aus Gastgewerbe und Tourismus vertraut mit seinen rund 5.000 Mitgliedsbetrieben auf die juristischen Beratungsleistungen der Sozietät.



In Rheinland-Pfalz, wo Tourismus, Forst-/Landwirtschaft und Weinbau eine überragende Rolle spielen, besteht natürlich auch steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Beratungsbedarf. Die steuerlichen Besonderheiten dieser Branche sind mittlerweile kaum noch zu überblicken. Dementsprechend groß ist das Bedürfnis nach Expertise in diesem Bereich.



Die Sozietät Bietmann hat sich deshalb mit einem ausgewiesenen Experten verstärkt. Der Dipl.-Kfm., Dipl.-Finanzwirt und Steuerberater Uwe Lißmann ist mit seinem erfahrenen Team seit 1. Januar 2019 für die Sozietät tätig. Er bringt Managementerfahrung aus einer weltweit führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und jahrelange Erfahrung in der selbständigen steuerlichen Beratung von Gastgewerbe- und Weinbaubetrieben mit. Höferecht (Anerbenrecht), Landpacht und Grundstücksverkehr, Agrarkreditwesen Agrar-Abschlüsse und besondere Gewinnermittlung der Land- und Forstwirtschaft gehören zu seinen Spezialgebieten.



Für die Sozietät Bietmann und Steuerberater Lißmann ist der Zusammenschluss nicht nur naheliegend, sondern beinahe zwingend gewesen: die jeweiligen Beratungsfelder ergänzen sich optimal und bieten der nunmehr gemeinsamen Mandantschaft nicht nur ein breiteres Dienstleistungsspektrum auf gleichbleibend hohem Niveau, sondern auch Effizienz- und somit Kostenvorteile.

(lifePR) (