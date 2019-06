Pressemitteilung BoxID: 755737 (Bielefeld Marketing GmbH)

Bürger entwickeln Ideen für Neu-Bielefelder

Stadtmarketing lädt zum offenen Austausch / Bielefelder Markencafé am 25. Juni in der WissensWerkStadt Bielefeld / Anmeldung bis 21. Juni

Wie erleben Menschen, die als Fachkräfte oder Studierende nach Bielefeld ziehen, die Stadt? Was wünschen und erwarten Neubürger? Bielefeld Marketing öffnet in diesem Jahr wieder die Arbeit des Stadtmarketings und lädt am Dienstag, 25. Juni 2019, zum „Bielefelder Markencafé“. Unter dem Motto „Neu in Bielefeld“ geht es um die Willkommenskultur in der Stadt. Jeder, der Lust hat, kann kostenlos mitmachen von 14.30 bis 16 Uhr in der WissensWerkStadt Bielefeld (Wilhelmstraße 3).



„Wir bekommen in unserem täglichen Geschäft natürlich viele Rückmeldungen von Bürgern und Institutionen, die wir in unsere Arbeit einfließen lassen. Die offenen Markencafés bieten noch einmal eine besondere Möglichkeit, denn dort kommen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen und entwickeln gemeinsam Ideen“, erklärt Kati Bölefahr-Behrends, die bei Bielefeld Marketing für Strategie und Markenmanagement zuständig ist.



Mitarbeiter aus den verschiedenen Geschäftsfeldern von Bielefeld Marketing nehmen auch teil. „Beim Markencafé sprechen Bürger und Fachleute auf Augenhöhe miteinander. Es geht uns um einen konstruktiven Austausch“, sagt Bölefahr-Behrends. Die offenen Markencafés sind seit drei Jahren fester Bestandteil in der Neuausrichtung des Bielefelder Stadtmarketings, das Bürger, Vereine und Institutionen auf verschiedene Wege miteinbezieht. Die Ergebnisse fließen in die Projektplanung für das Jahr 2020 ein.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb ist eine Voranmeldung für das Markencafé unbedingt erforderlich. Interessierte müssen sich bis zum 21. Juni 2019 per E-Mail anmelden.

