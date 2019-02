Bielefeld feiert fünf Tage Leineweber-Markt

22.02.19

Vom 29. Mai bis 2. Juni 2019 treffen sich die Bielefelder und ihre Besucher wieder an fünf Tagen in der Bielefelder Innenstadt. Das traditionelle Stadtfest lockt zum 45. Mal mit Live-Musik, Rummel und Gastronomie-Angeboten zum Feiern auf die Straßen und Plätze.



Die Besucher starten am Mittwochabend, 29. Mai, in die Leineweber-Tage. Wie in den Vorjahren gibt es am Mittwoch und Donnerstag zwei große Live-Konzertabende auf dem Jahnplatz, der vorübergehend für den Verkehr gesperrt wird. Bevor sich das große Wochenende mit vielen Highlights anschließt, liegt der Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag ideal für Ausflüge mit der Familie.



In der Innenstadt treten Musiker, Bands, Kleinkünstler und Kultur-Acts auf Bühnen und Plätzen auf. Dazu kommen spektakuläre Fahrgeschäfte und viele Familienangebote. Ausgelassene Stimmung genießen die Besucher auf beliebten Plätzen wie dem Alten Markt, dem Altstädter Kirchplatz und dem Klosterplatz. Unterschiedliche Schwerpunkte und abwechslungsreiche Gastro-Angebote von Streetfood bis Kirmesklassikern verleihen jedem Ort ein eigenes Flair.

