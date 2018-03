Statement zur Unterschrift des Koalitionsvertrages

Zum heute unterschriebenen Koalitionsvertrag erklärt BGA-Präsident Dr. Holger Bingmann:



„Der Koalitionsvertrag enthält auch für die Unternehmen durchaus eine Reihe positiver Einzelmaßnahmen. Wir vermissen jedoch schmerzlich schlüssige Gesamtkonzepte etwa in der Steuerpolitik und bei großen Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Alterssicherung. Das bedeutet nichts Gutes für die jungen Generationen.



Auch wird zu wenig Vorsorge betrieben, wenn es - was absehbar ist - einmal nicht mehr konjunkturell so gut läuft wie aktuell. So werden wir die Beschränkungen der Befristungsmöglichkeiten, die die Unternehmen brauchen, um auf Auftragsschwankungen reagieren zu können, noch bereuen, während sie bei der derzeitigen Auftragslage kaum ein Thema sind. Stattdessen werden die konsumptiven Ausgaben des Staates auf dem ohnehin hohen Niveau erneut deutlich ausgeweitet.“

