Sich beruflich und persönlich entwickeln

Wer sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchte, ist gut beraten, sich das Bildungsangebot der Pfalzakademie in Lambrecht anzuschauen. Im September gibt es dort zahlreiche interessante Seminare. Ein „Schlagfertigkeitstraining“ zeigt am Montag, 10. September, Wege aus der Sprachlosigkeit. Der Kommunikationstrainer und Buchautor Detlef Karthaus vermittelt, wie man eloquent und schlagfertig antwortet und überzeugend auftritt und bei unfairen Methoden souverän umgeht und gekonnt kontert. Die EDV-Dozentin Andrea Haalboom beschäftigt sich am Donnerstag, 13. September, mit dem Thema „Mobil unterwegs – Mein digitales Ich“. Die Teilnehmer erfahren, welche Spuren sie im Internet hinterlassen, was mit den Daten geschieht, wer darauf zugreifen kann, aber auch welcher Browser Sicherheit bietet, und welche Einstellungen man in den sozialen Medien vornehmen muss, um dem Datenmissbrauch vorzubeugen. Wie man mit Aggressionen und Übergriffigkeit im Berufsalltag besser umgeht, zeigt die Mediatorin und Prozessberaterin Heike Thompson am Donnerstag, 13. September, in dem Seminar „Selbstbehauptung (Empowerment)“. Sie schärft die Wahrnehmung und gibt wirkungsvolle Abwehr- und Entmachtungsstrategien an die Hand.



„Verhandlungstechniken für Fortgeschrittene und alte Hasen“ hat Detlef Karthaus sein Aufbauseminar am Montag, 17. September, genannt und zeigt darin, wie man sich unfairen Verhandlungsmethoden widersetzt. Man lernt, sich mit Verhandlungsgeschick klarer und zielorientierter durchzusetzen. Einen Kompaktworkshop für Einsteiger mit dem Titel „Souverän in Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit“ bietet die PR-Beraterin Britta Lehna am Mittwoch, 19. September. Die Teilnehmer lernen, was die Medien brauchen und wie man seine Botschaft mit welcher Strategie am besten an den Mann beziehungsweise die Frau bringt. Sie erarbeiten eine Pressemitteilung, die auch gedruckt wird, und erfahren, wie man sich auf ein Interview vorbereitet. Am 19./20. September steht der werteorientierte und wertschätzende Führungsstil bei dem Seminar „Appreciated WorkLife – mit wertschätzender Sprache“ mit der Unternehmerin und Beraterin Kathrin Kestler im Fokus. In demTrainings-Workshop für Kurzpräsentationen „Auf den Punkt kommen – erfolgreich präsentieren mit dem Elevator Pitch“ zeigt Britta Lehna am Donnerstag, 20 September mit der Technik „Elevator Pitch“, wie man seine Botschaft in kurzer Zeit überzeugend vermittelt und die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Leser fesselt. Wie man beim „Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern“ Grenzen setzt und Halt gibt, erfährt man am Donnerstag, 20. September, bei der Diplom-Sozialpädagogin, Erzieherin und Trainerin Marion Milbradt. Einen Tag später vermittelt sie dann im Seminar



„Grenzen setzen im pädagogischen Alltag“ die Rahmenbedingungen für den Umgang mit schwierigen Kindern.



Das Vertiefungsseminar „Beratung mit dem systemischen Blick“ am Montag, 24. September, übt die Diplom-Psychologin Sabine Schäfer mit den Teilnehmern das Unterwandern des starren Denkens, um die persönliche Handlungskompetenz zu erweitern und zu lernen, sich selbst noch mehr zu (ver)trauen. Mit Gesundheitscoach Isa Höflich lernt man im Seminar „Gesundheit erhalten, Kraft tanken“ vom 24. bis 28. September, wie man mit Hilfe eines abwechslungsreichen Methodenmixes besser mit Stress rund um die Arbeit umgeht und seine Widerstandskraft stärkt. Um Gedanken und Besprochenes bildlich festzuhalten, dazu eignen sich „Sketch-Notes“. Die Erwachsenen-Pädagogin Monika Alfter gibt am 27./28. September Anleitung, wie man mit Wort-Bild-Kombinationen (Sketch-Notes) Zusammenhänge verdeutlicht und das Wesentliche erkennt. Das Seminar für Anfänger ist praxis- und teilnehmerorientiert und bietet neben Trainerinput viele Einzelübungen und etliche Tipps. Informationen zu allen Veranstaltungen, zu denen man sich umgehend anmelden sollte, finden sich unter www.pfalzakademie.de. Das Bildungshaus des Bezirksverbands Pfalz, das mit seiner Lage im Grünen auch einen hohen Freizeitwert bietet, ist über die Telefonnummer 06325 1800-0 und per Mail an info@pfalzakademie.bv-pfalz.de zu erreichen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren