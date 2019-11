Pressemitteilung BoxID: 774469 (BeWooden GmbH)

Green Thursday - Sparen oder der Umwelt helfen - für was entscheiden sich Konsumenten in diesem Jahr?

Mit dem Green Thursday hat die Slow-Fashion Marke BeWooden in diesem Jahr erneut eine Initiative ins Leben gerufen, die den Konsumenten auf die Folgen des Black Fridays aufmerksam machen soll - auf die Folgen für unser Konsumverhalten und die Folgen für unsere Umwelt. Statt dem Kunden die Verantwortung abzunehmen und einen Teil der Einnahmen automatisch in gemeinnützige Organisationen zu investieren, muss er sich aktiv dafür entscheiden - er hat die Wahl: Der Kunde kann ein paar Euro sparen und ganz alleine davon profitieren oder die bewusste Entscheidung treffen, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten.



In der heutigen Konsumgesellschaft werden wir durch Werbung, Verkaufsaktionen und Rabattierungen dazu ermutigt, immer mehr zu kaufen. Oftmals handelt es sich um Produkte, die wir eigentlich gar nicht benötigen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen wurden Sensibilisierungskampagnen wie Slow Food und Slow Fashion ins Leben gerufen. Während sich die Slow Food Bewegung gegen die Globalisierung von Nahrungsmitteln einsetzt, ist Slow Fashion eine Reaktion auf die globalisierte Massenproduktion von Kleidungsstücken. Vom Ursprung der Produktion legen Kleidungsstücke innerhalb weniger Wochen den Weg zum Einzelhandelsgeschäft hinter sich, um zu sehr niedrigen Preisen verkauft zu werden. Der übermäßige Konsum wirkt sich nicht nur negativ auf die Umwelt aus, Menschen werden mit Niedriglöhnen abgespeist und müssen zudem unter unwürdigen Bedingungen ihre Arbeit verrichten.



Für die Slow Fashion Bewegung ist Freitag, der 29. November der wortwörtlich schwärzeste Tag im Jahr: Der Black Friday. Seit den 30er Jahren läutet er in den Vereinigten Staaten den Beginn des Weihnachtsgeschäfts ein. Käufer können an diesem Tag günstig zuschlagen, oft mit Rabatten bis zu 70%. Damit wird nicht nur das Konsumverhalten der Kunden angeregt, sondern der Umwelt Schaden zugefügt. Das Verpacken der Waren verschlingt Ressourcen und beim Transport werden Unmengen CO2 ausgestoßen. Der Einzelhandel nutzt den Black Friday vor allem, um Restbestände günstig loszuwerden. Mittlerweile ziehen immer mehr Händler mit, da sie ansonsten an diesen Tagen leer ausgehen würden.



Eine Frage bleibt: Von wem kann dieses Konsumproblem gelöst werden? Liegt die Lösung dieses Problems in der Verantwortung der Politik oder sind es die Händler und Konsumenten, die sich aktiv gegen Rabattschlachten wie den Black Friday entscheiden sollten?



Sparen oder der Umwelt helfen



Im Rahmen seiner Masterthesis fand Henrik Roth, Mitgründer von BeWooden, heraus, dass Konsumenten immer mehr Interesse an nachhaltigen Produkten zeigen und sie diese billigen Alternativen zudem vorziehen würden. Leider hat der Preis immer noch den größten Einfluss darauf, ob ein Produkt gekauft wird oder nicht. Da nachhaltig produzierte Produkte meistens hochpreisiger sind, „müssen wir als Slow-Fashion Marke anders bei den Konsumenten punkten und vor allem Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die Folgen des heutigen Konsumverhaltens schaffen”, fordert Henrik Roth.



Die Verantwortung, welche Produkte wir kaufen, liegt in unseren eigenen Händen. Um genau diesen Punkt zu verdeutlichen, stellt BeWooden seine Kunden dieses Jahr vor die Wahl: Sparen oder der Umwelt etwas Gutes tun. „Wir möchten mit dieser Aktion vom 27. Bis 29. November unsere Fans, Kunden und unsere Community zum Nachdenken anregen und hoffen dadurch, einen nachhaltigen Effekt auf ihr Konsumverhalten erzielen zu können. Wer sich gegen den Rabatt entscheidet, kann sich ganz bewusst für die Umwelt entscheiden. Unser Partner Plant-for-the-planet bietet die Möglichkeit zu einem bewussteren und nachhaltigeren Konsum”, so Henrik Roth.



BeWoodens Partner Plant für the planet ist – seit den Anfängen im Jahr 2007 – inzwischen zu einer globalen Bewegung mit einem großen Ziel geworden: Auf der ganzen Welt Bäume zu pflanzen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Inspiriert von Wangari Maathai, die in Afrika innerhalb von 30 Jahren 30 Millionen Bäume gepflanzt hat, formuliert der damals 9-jährige Felix Finkbeiner seine Vision: Kinder könnten in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen und so auf eigene Faust einen CO2-Ausgleich schaffen, während die Erwachsenen nur darüber reden. Bereits innerhalb der ersten 5 Monate wurde genug Geld gesammelt, um eine Milliarde Bäume auf der ganzen Welt zu pflanzen. Doch damit war das Ziel des Projektes noch keinesfalls erreicht - ganz im Gegenteil! Die neue Vision liegt bei 1000 Milliarden Bäumen.



Wofür entscheiden Sie sich dieses Jahr? Green Thursday oder Black Friday?

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (