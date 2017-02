Dank BEWITAL Händlerschulung ins Wellnesswochenende

Renate und Werner Tenkamp freuen sich über einen Wellness-Gutschein im Wert von über 800 Euro, der im Zuge einer deutschlandweiten Händlerschulung des westmünsterländischen Heimtiernahrungsherstellers BEWITAL petfood verlost wurde.



Zur Übergabe des Preises kam der zuständige Gebietsbetreuer Andreas Bonk persönlich zum Heimtierbedarfsgeschäft „Bibo Natur" in Gescher. „Das ist der Wahnsinn - wir hatten die Verlosung schon gar nicht mehr im Kopf", freut sich Renate Tenkamp. Grund zur Teilnahme an der BEWITAL Händlerschulung war natürlich praktischer Natur: „Die Schulungsinhalte sind immer interessant und werden spannend vorgetragen. Man lernt viele neue Inhalte und frischt altes Wissen auf. Und so locker und anschaulich, wie es vermittelt wird, kann man das Fachwissen danach auch direkt an den Kunden weitergeben", erklärt Renate Tenkamp. Unter den Teilnehmenden Fachhändlern sei zudem keinerlei Konkurrenzdenken zu spüren. „Man tauscht sich viel eher aus und gibt auch untereinander Tipps und unterstützt sich."



Die BEWITAL petfood GmbH & Co. KG veranstaltet regelmäßig Fachhändlerschulungen wie diese, sowohl für Hundenahrung der Marke BELCANDO® als auch Katzennahrung der Marke LEONARDO®: „Nur das, was ich selbst verstehe, kann ich auch erklären", weiß Schulungsleiterin Gaby Schacht. Egal, ob Produktinformationen oder auch typische Kundenfragen – „wir zeigen Anfängern im Verkauf ebenso wie ‚alten Hasen‘, wie man am Point of Sale mit Wissensvorsprung und Kompetenz beim Kunden punkten kann und so ganz neue Erfolge erzielt." Terminanfragen zu den Schulungen können ganz einfach über den entsprechenden Großhändler gestellt werden.



www.bewital-petfood.de

