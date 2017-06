Mehr als ein Museum: Das Auswanderermuseum BallinStadt wird 10 Jahre!

Zu seinem 10. Geburtstag Anfang Juli 2017 hat sich das Auswanderermuseum BallinStadt ein buntes Programm für seine Jubiläumswoche ausgedacht. Vom 1. bis 9. Juli dürfen sich Besucher auf eine Jubiläumsausstellung, ein Gewinnspiel, eine Foto-Aktion mit historischer Kostümierung, das neue multimediale Spiel „SIMMIGRANT“ und vieles mehr freuen. Zudem erhalten 10-jährige Kinder in der Jubiläumswoche freien Eintritt.



Vor zehn Jahren, am 4. Juli 2007, öffnete das Auswanderermuseum BallinStadt seine Pforten. Bis 2016 zeigte das Museum die bewegende Geschichte der über fünf Millionen Auswanderer, die von Hamburg zwischen 1850 bis 1939 ihre Heimat verließen und die riskante Überfahrt in die Neue Welt wagten, um sich ein besseres Leben zu ermöglichen. Seit dem Umbau und der Wiedereröffnung im Mai 2016 erleben die Besucher in der Ausstellung nun die Ein- und Auswanderergeschichte über vier Epochen hinweg – vom 16. Jahrhundert bis heute. Mit rund 950.000 Besuchern in den vergangenen Jahren konnte die BallinStadt die südlichen Stadtteile als Erlebnis- und Kulturstandort etablieren.



Das Programm im Detail:

Die Jubiläumswoche findet vom 1. bis 9. Juli 2017, jeweils von 10 bis 18 Uhr im Auswanderermuseum BallinStadt statt.



• Gewinnspiel: Im Rahmen ihres Jubiläums verlost die BallinStadt bei einem Gewinnspiel eine Feinunze Gold an die Hörer von alsterradio 106,8 rock ´n pop.



• Multimediales Spiel „SIMMIGRANT“: An insgesamt sechs Stationen im Museum können Kinder und Jugendliche direkt in den virtuellen Charakter eines Auswanderers schlüpfen. Ob als junge russische Auswanderin auf den Weg in die neue Welt oder als Hippie in den 1960er Jahren in Richtung Indien, mit „SIMMIGRANT“ erleben Museumsbesucher hautnah alle Stationen der Auswanderung.



• Restaurant „Nach Amerika“: Das museumseigene Restaurant bietet in der Jubiläumswoche von Montag bis Freitag einen Mittagstisch unter dem Motto „eine Reise um die Welt“ zu günstigen Preisen an.



• Überraschung: Kleine Museumsbesucher erwartet an der Kasse eine kleine Überraschung.• 10-jährige Kinder haben bei Vorlage ihres Ausweises kostenlosen Eintritt in der Jubiläumswoche.



• Am Sonntag, den 2. und 9. Juli:

Historische Kostümierung:

Besucher können in historische Kostüme aus der Zeit vor 100 Jahren schlüpfen und sich in historischer Kulisse fotografieren lassen.



• Ab Donnerstag, den 6. Juli:

Jubiläumsausstellung „Bin Abgereist – Koffergeschichten“

Der Koffer steht nicht nur als Sinnbild für Reisen, sondern auch als Träger von Erinnerungen. Er ist vielmehr als ein reiner Gebrauchsgegenstand. Von Truhenkoffern aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu den modernen Trolleys aus Hightech-Material zeigt die Jubiläumsausstellung die Entwicklung des Reisegepäcks im Laufe der Zeit und beleuchtet die Rolle des Koffers als unentbehrlicher Reisebegleiter. Die Sonderausstellung ist bis zum 3. September 2017 in der BallinStadt zu sehen.

Betriebsgesellschaft BallinStadt mbH

Das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg wurde im Juli 2007 eröffnet. Nach einer Erweiterung zeigt das Museum seit Mai 2016 die Migrationsgeschichte der Menschen seit dem 16. Jahrhundert bis heute umfänglich aus Sicht der Aus- wie Einwanderungsländer mit allen Hindernissen, Wünschen und Träumen, die die Menschen auf ihrem Weg in eine neue Heimat begleiten. Zudem wir in der Ausstellung auch das Leben und Wirken Albert Ballins, dem Gründer der damaligen Auswandererhallen in Hamburg und Namensgeber des Museums, präsentiert.



Weitere Informationen unter www.ballinstadt.de Eintrittspreise:

- Erwachsene 12,50 €, ermäßigt 10,00 €, Kinder (5-12 Jahre) 7,00 €

- Gruppen (ab 10 Personen) 10,00 €

- Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder) 26,00 €



Öffnungszeiten: täglich

- April bis Oktober: Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr

- November bis März: Montag bis Sonntag von 10 bis 16:30 Uhr

