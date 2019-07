Pressemitteilung BoxID: 758785 (Betriebsgesellschaft BallinStadt mbH)

"German Heimat" - Erweiterung der Hauptausstellung um Portraits von Nachfahren deutscher Siedler in den USA

Deutschamerikaner machen die größte ethnische Bevölkerungsgruppe in den USA aus. Doch welche Wege lassen sich von den deutschen Siedlern des 19. Jahrhunderts bis heute nachzeichnen? Diesen Fragen geht die Journalistin Marion Hahnfeldt in ihrer Portraitreihe „German Heimat“ nach, die am 4. Juli 2019 als Teil der Hauptausstellung in der BallinStadt eröffnet wurde.



„You can‘t go into the future if you don‘t know the past“: Mit „German Heimat“ stellt Auswanderermuseum BallinStadt Nachfahren deutscher Siedler in den USA in den Mittelpunkt, die jeweils eine ganz unterschiedliche Definition von Heimat für sich gefunden haben. Drei Monate lang hat die Journalistin Marion Hahnfeldt Interviews mit verschiedenen Menschen in den USA geführt. „Es geht darum, Wege nachzuzeichnen und Brücken zu bauen. Zwischen Amerika und Deutschland.“, so Hahnfeldt.



Am Donnerstag, 4. Juli 2019, zum Amerikanischen Nationalfeiertag, wurde „German Heimat. Wie deutsch sind die USA“ im Beisein der stellvertretenden US-Konsulin Laura Hammond eröffnet. "Die Ausstellungseröffnung passt hervorragend zum amerikanischen Unabhängigkeitstag heute“, so Hammond. „An diesem Tag feiern wir die Werte und Ideale, die für die Vereinigten Staaten von Amerika 2019 von genauso zentraler Bedeutung sind wie vor 243 Jahren. Es waren die in der Unabhängigkeitserklärung verankerten ´unveräußerlichen` Rechte, die deutsche Auswanderer im 19. Jahrhundert in die USA zogen: ´Leben, Freiheit und das Streben nach Glück`.“



Im Auswanderermuseum BallinStadt erhalten Hahnfeldts Portraits einen dauerhaften Platz in der Hauptausstellung. Hier werden sie auch Teil der Fragestellung, wann der Prozess der Migration als abgeschlossen betrachtet werden kann. „Es dauert oft Jahre, bis ein Einwanderer das Land in dem er lebt als seine Heimat bezeichnet und das Gefühl hat, angekommen zu sein“, so BallinStadt Geschäftsführer Volker Reimers. „Die eigene, mitgebrachte Kultur ist dabei ein Anker, der über die Verluste, die durch das Weggehen entstanden sind, hinweghilft. Selbst Nachfahren bedienen sich dieser eingewanderten Kultur, um sich ihrer Herkunft stets bewusst zu bleiben.“



„German Heimat. Wie deutsch sind die USA“ ist ab sofort in der BallinStadt in Haus 2 zu sehen.



Das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg



Das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg wurde im Juli 2007 eröffnet und konnte seitdem mehr als eine Million Besucher begrüßen. Nach einer Erweiterung der Ausstellung im Mai 2016 zeigt das Museum heute die Migrationsgeschichte der Menschen vom 16. Jahrhundert bis heute umfänglich aus Sicht der Aus- wie Einwanderungsländer mit allen Hindernissen, Wünschen und Träumen, die die Menschen auf ihrem Weg in eine neue Heimat begleiten. Zudem wird in der Ausstellung auch das Leben und Wirken Albert Ballins, des Gründers der damaligen Auswandererhallen in Hamburg und Namensgeber des Museums, präsentiert. Ein besonderes Highlight der BallinStadt ist der kostenfrei zugängliche Familienforschungsbereich, der nicht nur Zugriff auf die Hamburger Passagierlisten von 1850 bis 1934 bietet, sondern auch auf 230 Millionen deutschsprachige, sowie weltweit 18 Milliarden historische Dokumente und Bilder in der Datenbank ancestry.de.



Weitere Informationen unter www.ballinstadt.de



