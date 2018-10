Der Swim n' Slime Pool von Bestway und Zimply Kids

31.10.18

Bestway gehört zu den führenden Herstellern von Outdoor-, Freizeit- und Aufblasartikeln. Zimpli Kids spezialisiert sich auf aufregende Produkte für Kinder und ist bereits jetzt mit „Slime Baff“ erfolgreich auf dem europäischen Markt angekommen.



Die beiden Unternehmen haben eine Vereinbarung auf europäischer Ebene geschlossen und werden im Jahr 2019 mit einem einzigartigen Produkt neu in den Verkauf gehen: dem Swim n‘ Slime Pool! Der erstmalig grüne Bestway Family Pool wird mit dem Schleimpulver „Slime Baff“ inklusive geliefert.



Dank der jahrelangen Erfahrung Bestways im Bereich Family Pools/Planschbecken in Verbindung mit dem beliebten Schleim von Zimpli Kids, ist die außergewöhnliche Family Pool-Serie entstanden. Der Swim n‘ Slime Pool wird in der Saison 2019 europaweit im Einzelhandel über Online-Verkäufer und Einzelhändler erhältlich sein.



Gegründet 1994, ist Bestway seither bestrebt, einzigartige und innovative Produkte zu entwickeln und diese weltweit zu vermarkten. Die Firma bietet mit knapp 1.100 Artikeln ein breites Sortiment an Freizeitartikeln für Jung und Alt - von abenteuerlichen Wassersport-Produkten, über Luftbetten, bis hin zu aufblasbaren Whirlpools für pure Entspannung.



Die beiden Unternehmen schauen positiv erwartungsvoll auf eine erfolgreiche Partnerschaft und sehen den Swim n‘ Slime Pool bereits jetzt als Verkaufsschlager für die kommenden Jahre, der sicher auch auf unzähligen Kinder-Wunschlisten ganz oben stehen wird.

