Pressemitteilung BoxID: 747423 (BestFewo)

BestFewo-Reisetrends zu Ostern - Schleswig-Holstein ist auf dem Vormarsch

Der beliebteste Ferienort ist St. Peter-Ording

Osterurlaub mit BestFewo wird immer beliebter. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Summe der vermittelten Übernachtungen zu Ostern um über 50 Prozent gestiegen. Großer Gewinner ist erneut Schleswig-Holstein, das mit St. Peter-Ording (SPO) den beliebtesten Ferienort zu Ostern 2019 stellt. Im vergangenen Jahr hatte sich SPO noch dem Ostseebad Kühlungsborn geschlagen geben müssen. In seiner neuesten Studie durchleuchtet BestFewo, der Experte für Deutschland-Urlaub, das Reiseverhalten seiner Urlauber zu Ostern und zeigt auf, welche Regionen und Orte dieses Jahr angesagt sind.



Rund 27 Prozent aller zu Ostern 2019 in Deutschland bei BestFewo vermittelten Übernachtungen erfolgen in Schleswig-Holstein. Das Bundesland, das sich selbst als „Der echte Norden“ bezeichnet, schlägt damit zu Ostern erneut den direkten Nachbarn Mecklenburg-Vorpommern. Die drei angesagtesten Regionen zu Ostern sind Mecklenburg-Schwerin, die Insel Usedom und Ostfriesland. Dicht gefolgt von Regionen wie der Halbinsel Eiderstedt, Ostholstein, Dithmarschen oder Rügen.



Zu den angesagtesten Regionen, die nicht an Nord- oder Ostsee liegen, zählen unter anderem der Harz, der Schwarzwald, die Lüneburger Heide, der Bodensee und der Thüringer Wald.



Das sind die Top-Regionen zu Ostern



Der beliebteste Ferienort zu Ostern 2019 ist das schöne Nordseeheil- und Schwefelbad St. Peter-Ording. SPO ist vor allem für seinen etwa 12 Kilometer langen und rund zwei Kilometer breiten Sandstrand, die herrlichen Dünen, die Salzwiesen und für seine Pfahlbauten bekannt. Durchschnittlich 691 Euro investieren Urlauber in eine Ferienunterkunft zu Ostern, in der sie eine Woche verweilen und buchen rund drei Monate vor Reiseantritt. Neben SPO zählen auch Büsum, Kühlungsborn, Zingst, Rerik, Westerland auf Sylt, Heringsdorf, Carolinensiel, Thale und Butjadingen zu den beliebtesten Top-Ferienorten zu Ostern. Für Reisende mit Kind sind unter anderem auch Sellin, Haltern am See oder Graal-Müritz interessant, während Herrchen, Frauchen und Hund gerne Fehmarn, Schönhagen oder Grömitz ansteuern.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (