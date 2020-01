Pressemitteilung BoxID: 782695 (Best Western Hotels Central Europe GmbH)

Best Western Hotels ausgezeichnet als "Deutschlands beste Arbeitgeber"

Die BWH Hotel Group gehört mit der Marke Best Western Hotels & Resorts zu den besten Arbeitgebern Deutschlands – so lautet das aktuelle Ergebnis der Umfrage „Deutschlands beste Arbeitgeber 2020“ des Nachrichtenmagazins STERN in Zusammenarbeit mit dem Statistik-Webportal Statista. Dabei haben 45.000 Arbeitnehmer insgesamt 1,3 Millionen Urteile über 2.500 Arbeitgeber abgegeben. Best Western Hotels & Resorts erreichte in dem Ranking von 500 Unternehmen Platz 8 in der Kategorie „Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus“. Unter allen gelisteten Hotelmarken schaffte die global agierende Marke sogar die Bronze-Platzierung.



Top-Platzierung im Employer Branding – beliebt nicht nur bei Gästen, sondern auch bei Mitarbeitern: Die BWH Hotel Group gehört mit der Marke Best Western Hotels & Resorts zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. So lautet das aktuelle Ergebnis der Umfrage „Deutschlands beste Arbeitgeber 2020“, die vom Magazin STERN in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Statista durchgeführt und in der STERN-Ausgabe vom 16. Januar 2020 veröffentlicht wurde. Best Western Hotels & Resorts, seit vergangenem Dezember geführt vom Markendach BWH Hotel Group Central Europe, erzielt in dem Ranking den Top-Platz 3 der besten Arbeitgeber Deutschlands unter den Hotelmarken. Damit liegt die Marke, zu der in Deutschland rund 200 individuelle Privathotels gehören, direkt hinter Kempinski und Marriott Deutschland und erreichte zudem den achten Platz in der Gesamtkategorie „Gastronomie, Freizeit, Hotels und Tourismus“. Insgesamt steht die BWH Hotel Group mit Best Western Hotels & Resorts auf Platz 88 unter den 500 besten Arbeitgebern Deutschlands.



An der Umfrage haben 45.000 Arbeitnehmer teilgenommen, die mehr als 1,34 Millionen Urteile über 2.500 Arbeitgeber abgegeben haben. In das Ranking wurden 500 Arbeitgeber aufgenommen, diese haben die Mindestkriterien erfüllt und einen entsprechend hohen Score erreicht. „Kriterien wie Arbeitsklima, Unternehmenskultur oder Arbeitsbedingungen beeinflussen neben guter Bezahlung und Karrieremöglichkeiten die heutige Wahl eines Arbeitgebers erheblich – so freuen wir uns sehr über die guten Bewertungen und darüber, dass wir als Gruppe privat geführter Hotels eine Top-Platzierung innerhalb unserer Branche erzielen konnten“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer BWH Hotel Group Central Europe GmbH mit Sitz in Eschborn.



Umfrage „Deutschlands beste Arbeitgeber 2020“



Das Ranking von STERN und Statista „Deutschlands beste Arbeitsgeber 2020“ soll Arbeitssuchenden einen Anhaltspunkt geben, bei welchen Unternehmen die Arbeitnehmer zufrieden sind. Die Aspekte „Weiterentwicklung und Perspektiven“, „Bezahlung und Nachhaltigkeit“ sowie „Belastung und Balance“ wurden hier beleuchtet und die Befragten gaben an, ob sie ihren Arbeitgeber an Freunde und Familie weiterempfehlen würden. Nach eigenen Angaben ist die STERN-Studie die größte unabhängige Befragung zum Image von Arbeitgebern. Befragt wurde im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 12. August 2019 über professionelle Online-Panels im Internet, dabei bewerteten die Teilnehmer ihre eigene Firma sowie weitere Arbeitgeber derselben Branche. Die Unternehmen sind in 24 Branchen aufgeteilt und es wurden nur diejenigen berücksichtigt, die mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen.



Über BWH Hotel Group:



Die BWH Hotel Group ist eine internationale Hotelgruppe mit Hauptsitz in Phoenix/Arizona und das Markendach für die drei weltweiten Markenfamilien Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection und SureStay Hotel Group mit einem globalen Netzwerk von rund 4.700 unabhängigen Hotels in rund 100 Ländern weltweit.* Insgesamt gehören zur Markenfamilie BWH Hotel Group weltweit 17 Hotelmarken, die die Anforderungen und Bedürfnisse von Hotelentwicklern und Gästen in aller Welt erfüllen: Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Executive Residency by Best Western, Vib, GLo, Aiden, Sadie, BW Premier Collection und BW Signature Collection sowie WorldHotels Luxury, WorldHotels Elite und WorldHotels Distinctive. Zudem ergänzen die Marken Sure Hotel, Sure Hotel Plus, Sure Hotel Collection und Sure Hotel Studio das Portfolio der Gruppe.** Diese Marken-Diversität bietet Hotelbetreibern, Entwicklern und Investoren die Möglichkeit, das passende Markenkonzept aus dem Markenangebot von drei eigenständigen Markenfamilien auszuwählen. Gleichzeitig erleichtert das breitgefächerte Portfolio dem Reisenden die Hotelauswahl. Alle Hotels unter dem Dach der BWH Hotel Group weltweit sind unternehmerisch unabhängig und individuell geführt. Die BWH Hotel Group bietet Hoteliers weltweit operative Dienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketing-Unterstützung sowie mehrfach ausgezeichnete und preisgekrönte Online- und mobile Buchungsmöglichkeiten und die Kundenbindungsprogramme Best Western Rewards und WorldHotels Rewards.



Die BWH Hotel Group Central Europe GmbH, vormals Best Western Hotels Central Europe GmbH, mit Sitz in Eschborn betreut insgesamt rund 300 Hotels in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn unter dem gemeinsamen Unternehmensdach. Neben dem deutschen Hauptsitz in Eschborn gibt es ein regionales Länderbüro in Wien, Österreich. Alle Tagungs-, Stadt- und Ferienhotels der Gruppe und der verschiedenen Marken garantieren weltweit einheitliche Qualitätsstandards und behalten gleichzeitig ihren individuellen Stil und ihre Eigenständigkeit.



Als Dienstleistungspartner von Hotels verfolgt die BWH Hotel Group das Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit der Partnerhotels zu steigern. Über den Markenanschluss profitieren die einzelnen Hotels von den umfassenden Marketing- und Verkaufsaktivitäten für alle relevanten Marktsegmente und Zielgruppen. Für alle Marktsegmente werden modernste Vertriebs- und Kommunikationswege bereitgestellt. Alle Hotels sind über elektronische Distributionssysteme in den weltweiten Reservierungssystemen sowie im Internet und Partner optimal präsentiert und buchbar. Außerdem profitieren Hotels von dem stetigen Ausbau der eigenen Vertriebskanäle und der Social Media Aktivitäten, strategischem Revenue Management, eigenen Reservierungszentralen, Qualitätsberatung und einem umfassenden Schulungsangebot. Die Loyalitätsprogramme für Vielreisende, Best Western Rewards und WorldHotels Rewards, mit weltweit mehr als 40 Millionen Mitgliedern, gehören zu den größten Kundenbindungsprogrammen der Reisebranche. Weitere Informationen: www.bwhhotelgroup.de und www.bestwestern.de



* Die Zahlen sind Schätzwerte, die schwanken können und Hotels beinhalten, die sich derzeit in der Entwicklungspipeline befinden.



**Alle Hotels der Marken Best Western, WorldHotels und Sure Hotels sind privat geführt und werden unabhängig betrieben. Außerhalb von Europa werden die Hotels der Marken Sure Hotels mit dem Namen SureStay geführt.

