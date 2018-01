Für verspätete Weihnachtsbäume: BSR startet wieder Entdecker-Service

Die reguläre Abholaktion der Berliner Stadtreinigung (BSR) für ausgediente Weih­nachts­bäume ist am 20. Januar zu Ende gegangen. Für Nachzügler-Bäume, die erst jetzt an den Straßenrand gelegt werden, hat das kommunale Unternehmen wieder einen Weihnachtsbaum-Entdecker-Service eingerichtet. Hierbei können Weihnachts­baum-Fundorte über das Online-Formular www.BSR.de/Weihnachtsbaumentdecker oder unter der Telefon­nummer 7592-4900 an die BSR gemeldet werden.



Im Online-Formular sollten Weihnachtsbaum-Entdecker den Fundort am besten mit Straßen­name und Hausnummer angeben – wenn nötig bitte den Stadtteil ergänzen. Falls keine Hausnummer bekannt ist, kann der Fundort auch in einem speziellen Eingabefeld beschrie­ben werden. Außerdem bitte die ungefähre Anzahl der zu spät rausgelegten Bäume nennen. Als Alternative zur Online-Meldung nimmt das BSR-Service-Center unter der Telefonnummer 7592-4900 Hinweise auf Weihnachtsbaum-Fundstellen entgegen. Das Service-Center ist montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr zu erreichen.



Der Weihnachtsbaum-Entdecker-Service stellt keine Verlängerung der regulären Abholaktion dar, sondern ist eine Maßnahme im Sinne der Stadtsauberkeit. Die über den Entdecker-Service gemeldeten Bäume nimmt die Müllabfuhr bei ihren Hausmülltouren mit. Spezielle Sammel­touren wie bei der normalen Weihnachtsbaumabfuhr gibt es nicht. Wer seinen aus­gedienten Weihnachtsbaum möglichst zügig entsorgen möchte, sollte ihn deshalb zu einem BSR-Recyclinghof bringen. Die Biotonne ist hingegen der falsche Ort für alte Tannen­bäume. Denn Stämme und Äste eignen sich nicht für die Vergärung in der BSR-Biogasanlage.



Online-Formular zum Weihnachtsbaum-Entdecker-Service:

www.BSR.de/Weihnachtsbaumentdecker

