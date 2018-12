BSR ist einsatzbereit für Neujahrsreinigung

28.12.18

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist gewappnet, um Berlin nach Silvester zügig wieder zu säubern: Für den Spezialeinsatz zur Neujahrs­reinigung am 1. Januar sind rund 600 Beschäftigte und 150 Fahr­zeu­ge einsatzbereit. Die Rei­ni­gungs­maßnahmen am Neujahrstag konzentrieren sich auf Schwerpunkte, z.B. das Partymeilen-Umfeld und die Neujahrslauf-Strecke. Ab dem 2. Januar beseitigt die BSR den Sil­vester­müll in den übrigen Stadtgebieten – im Rahmen der normalen Straßen­reinigung. Bei einem Wintereinbruch hat der Winterdienst stets Vorrang vor den Reini­gungs­arbeiten. Feiernde können die BSR unterstützen, indem sie ausgebrannte Feuer­werks­batterien und leere Flaschen nicht auf den Straßen liegen lassen.



Bei ihrer Neujahrsreinigung setzt die BSR vor allem Kehrmaschinen, Kehrichtsammel­fahrzeuge und Ladekran-LKW ein. Viele Einsatzkräfte sind auch mit Besen, Schippe und Kehrichtkarre unterwegs. Im Party­meilen-Umfeld und auf der Neu­jahrs­lauf-Strecke werden sie bereits ab 2 Uhr ­morgens im Einsatz sein. Für die Partymeilen-Reinigung (Straße des 17. Juni) ist die BSR nicht verant­wortlich, weil es sich um eine gewerbliche Veranstaltung handelt. Wei­tere Schwer­punkte am 1. Januar sind stark besuchte Orte wie Alexanderplatz, Kurfürsten­damm, Schönhauser Allee und Hermann­straße. Am Neu­jahrs­tag 2018 hat die BSR an allen Reinigungsschwerpunkten insgesamt rund 450 Kubikmeter Müll eingesammelt.



Ab dem 2. Januar befreit die BSR dann das übrige Stadtgebiet vom Silvester­müll, und zwar im Rahmen der normalen Straßenreinigung. Die Einsatzkräfte arbeiten sich hierbei von den Haupt- in die Nebenstraßen vor. Die Gesamtdauer der Reini­gung ist stark witterungs­abhängig: Der Winter­dienst hat immer Priorität und bei Frost können zudem keine Kehr­ma­schinen eingesetzt werden. Wie schon in den Vorjahren erschweren große Feuerwerks­batterien die Reinigung, weil sie per Hand eingesammelt werden müssen. Wer den BSR-Beschäftigten die Arbeit etwas erleichtern möchte, sollte ausgebrannte Feuerwerksbatterien separat im Restmüll entsorgen. Auch leere Flaschen bitte nicht auf den Straßen stehen lassen. Diese stellen außerdem eine große Verletzungs­­gefahr für Mensch und Tier dar.

(lifePR) (