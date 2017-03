Berliner Effektengesellschaft veröffentlicht den Jahresabschluss 2016 und schlägt der Hauptversammlung eine Dividende von 0,50 € je Stückaktie vor

Der Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft AG hat in seiner heutigen Sitzung den geprüften und testierten Einzelabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2016 gebilligt und damit festgestellt. Danach ergibt sich ein Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 8,43 Mio. €. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr (5,49 Mio. €) einer Steigerung von 53,55 %. Der Bilanzgewinn zum 31.12.2016 beträgt 17,921 Mio. €.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher der Hauptversammlung eine Anhebung der Dividende um 25 % auf 0,50 € je Stückaktie vor. Die Zahlung der Dividende erfolgt aus steuerlichem Einlagekonto und unterliegt daher vollumfänglich keinen Steuerabzug.



Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist unter www.effektengesellschaft.de einsehbar.



Weiterhin gibt die Gesellschaft vorläufige noch nicht testierte Zahlen zum Konzernabschluss bekannt. Im Konzern Berliner Effektengesellschaft konnte das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 18,222 Mio. auf nun 24,782 Mio. € um rund 36 % gesteigert werden. Der Jahresüberschuss nach Zuführung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken und Steuern stieg um gut 54 % von 10,07 Mio. € auf nun 15,53 Mio. €. Der Konzernabschluss wird nach Testat durch die Wirtschaftsprüfer und Billigung durch den Aufsichtsrat im Laufe des Monats April auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

