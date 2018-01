Berlin WelcomeCard 2018 mit neuen Partnern

.



• Neu dabei sind unter anderem Schaubühne Berlin, E-Bike-Tours und Eisbären Berlin



• Bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei rund 200 touristischen Angeboten



• Erhältlich in allen Berlin Tourist Infos und unter berlin-welcomecard. de Die Berlin WelcomeCard, das offizielle Touristenticket der Stadt, bietet Berlin-Besuchern 2018 Vergünstigungen bei neuen spannenden Partnern. So erhalten Theater-Fans ab sofort bei der Schaubühne Berlin 25 Prozent Rabatt auf ihr Ticket. Das Zille Museum im historischen Nikolaiviertel lädt dazu ein, auf den Spuren der bekannten Berliner Persönlichkeit zu wandeln. Aktive Berlin-Besucher können jetzt auch mit den E-Bike-Tours die Stadt erkunden. Wer anderen beim Sport lieber zusieht: die Top Sport-Vereine der Stadt – die BR Volleys und Eisbären Berlin – sind ab diesem Jahr ebenfalls Partner der Berlin WelcomeCard. Rabatte bei rund 200 Partnern in Berlin



Die Berlin WelcomeCard beinhaltet neben der freien Fahrt in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Ermäßigungen zwischen 25 und 50 Prozent bei rund 200 touristischen Angeboten. Zum Touristenticket gehört ein praktischer Guide, der außerdem einen Stadtplan für Berlin und Potsdam enthält. Wer beim Sightseeing und Bummel durch die Stadt leichtes Gepäck haben möchte, kann sich alternativ unter berlin-welcomecard. de jederzeit schnell und mobil per Smartphone über alle Touren und Rabatte informieren. Das Ticket für Berlin (Tarifzone AB) lässt sich ebenfalls einfach vor Antritt der Reise zu Hause buchen, bezahlen und ausdrucken. Die Berlin WelcomeCard ist das offizielle Städteticket für die deutsche Hauptstadt und in allen Berlin Tourist Infos erhältlich. Zudem kann sie über die Automaten und Verkaufsstellen von BVG und S-Bahn Berlin, an den Flughäfen, in vielen Hotels und telefonisch bei visitBerlin unter +49 30 25 00 25 erworben werden. Auf berlin-welcomecard. de führt Berlin-Besucher in wenigen Klicks zur richtigen Ticket-Variante. Dort lässt sich außerdem schnell und einfach eine individuelle Berlin-Tour zusammenstellen.



Wie die Berlin WelcomeCard funktioniert, erklärt dieses neue Video.



Über visitBerlin

„Die Welt für Berlin begeistern.“ Mit dieser Mission wirbt die Berlin Tourismus & Kongress GmbH, die unter der Marke visitBerlin agiert, seit 1993 weltweit für die deutsche Hauptstadt als Tourismus- und Kongressmetropole. Berlin ist so gut besucht wie nie zuvor. Im Jahr 2016 übernachteten rund 13 Millionen Gäste über 31 Millionen Mal in der Stadt. Auch als Kongressdestination ist Berlin sehr gefragt: Die deutsche Hauptstadt positioniert sich seit mehr als zehn Jahren unter den Top 5 im Ranking der internationalen Verbändekongresse. Als Reiseveranstalter bietet das privatwirtschaftliche Unternehmen Hotelübernachtungen an und ist Herausgeber des offiziellen Touristentickets, der Berlin WelcomeCard. visitBerlin betreibt die Berlin Tourist Infos und das Berlin Service Center, das unter 030-25 00 25 erreichbar ist. Auf visitBerlin. de, Berlins offiziellem Reiseportal, finden Berlin-Besucher alle Informationen rund um ihre Reise nach Berlin. Mehr über visitBerlin unter about. visitBerlin. de.

