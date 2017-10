Das neue europäische Datenschutzrecht: Handlungsempfehlungen für Unternehmen im Gesundheitssektor am 29.11.2017 in Potsdam

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (VO (EU) 2016/679 - DS-GVO), die das Datenschutzrecht innerhalb der EU neu geregelt, unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Der deutsche Gesetzgeber hat überdies mit der Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) das nationale Datenschutzrecht an die Datenschutzgrundverordnung angepasst.



Das neue Datenschutzrecht wird die tägliche Datenschutzpraxis in den Unternehmen insgesamt verändern. Insbesondere steigen die Anforderungen an die Datenschutz-Compliance und an das Datenschutzmanagementsystem. Vor allem im Gesundheitssektor ist der Umgang mit personenbezogenen Daten besonders geregelt und unterliegt erhöhten Anforderungen. Darüber hinaus drohen zukünftig bei Datenschutzverstößen Bußgelder in Höhe von bis zu 4 % der Jahresumsätze des betroffenen Unternehmens.



Rechtsanwalt Ulf Zumdick, Justiziar beim BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V., und Rechtsanwalt Dr. Martin Braun, Partner bei der internationalen Sozietät WilmerHale, zeigen auf, wie insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind, ihre Maßnahmen auf das neue Datenschutzsystem anpassen müssen:



- Allgemeine Datenschutzverpflichtungen in Unternehmen

- Der neue Rechtsrahmen im Überblick

- Die EU-Datenschutzgrundverordnung und das neue BDSG im Überblick

- Datenschutz und Compliance

- Datenschutz und klinische Prüfung

- Datenschutz und Vigilanz

- Internationale Datentransfers

- Praktische Umsetzung im Unternehmen

- Herausforderungen durch die Digitalisierung



Detailinformationen finden Sie hier:

http://www.healthcapital.de/uploads/media/BB_LIFE_171129_Das_neue_europ%C3%A4ische_Datenschutzrecht_Handlungsempfehlungen_f%C3%BCr_Unternehmen_im_Gesundheitssektor.pdf



Termin: 29.11.2017, 9.00 - 16.00 Uhr

Veranstaltungsort: Hoffbauer Tagungshaus, Hermannswerder 23, 14473 Potsdam

Kostenbeitrag: 130,00 EUR zzgl. 19% MwSt. (inklusive umfangreicher Unterlagen und Imbiss)

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren