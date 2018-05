Grünes Welterbe: Potsdam und die historischen Gärten

Was macht der Klimawandel mit unseren historischen Gärten, und wie gehen wir mit dieser neuen Herausforderung um? Zu diesen Fragen laden aus Anlass des UNESCO-Welterbetages am 3. Juni 2018 die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG), das Deutsche GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) und die Landeshauptstadt Potsdam gemeinsam zu einem vielfältigen wissenschaftlich-kulturellen Programm in den Schlosspark Babelsberg ein.



Der Landschaftspark Babelsberg zählt zu den vom Klimawandel bedrohten historischen Gärten. Er steht exemplarisch für das große „grüne Welterbe“ der Schlösser- und Gartenlandschaft in Potsdam und Berlin. Nach mehrjährigen Sanierungsarbeiten kann das der Park nun wieder in seiner originalen Gestaltung und Pracht neu entdeckt werden. Es finden prominent besetzte Gesprächsrunden statt zu Themen der Gartenrestaurierung und -gestaltung, zur Relevanz der Gärten in unserer Gesellschaft oder zu Paradiesgärtlein und leidenschaftlichem Gärtnern. Namhafte Schauspieler lesen Garten-Texte, wissenschaftliche und kultur-historische Exkursionen führen durch den Park, Musik erklingt und auf Kinder und Jugendliche warten interaktive Angebote.



Das Programm stützt sich auf Forschungen der interdisziplinären Arbeitsgruppe „Historische Gärten im Klimawandel“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.



Weitere Informationen unter: http://www.bbaw.de/welterbe

