Die Pabst & Richarz Vertriebs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, wurde mit dem Bundesehrenpreis des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ausgezeichnet. Das Tochterunternehmen hat die Auszeichnung für die Kategorie Spirituose in Silber erhalten. Der Bundesehrenpreis ist die höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft.



Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner gratulierte den Preisträgern und erklärte die detaillierte und vertrauenswürdige Prüfung der verglichenen Produkte. „Darauf können sich die Verbraucher verlassen, der Preis ist damit auch für sie eine hilfreiche Orientierung beim Einkauf. Bewusster Genuss, darum geht es“, so Klöckner weiter.



Dass mit der Auszeichnung in Silber eine außerordentliche Qualitätsleistung von Pabst & Richarz gewürdigt wird, betont auch der DLG-Präsident Hubertus Paetow: „Wer die höchste Auszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft erhält, dokumentiert eindrucksvoll, dass er zu den Spitzenbetrieben zählt und richtungsweisende Maßstäbe hinsichtlich Qualität, Genuss und Geschmack setzt“. Pabst & Richarz konnte sich demnach erneut gegen zahlreiche Unternehmen durchsetzen. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie zeigt, dass unser Anspruch Pabst & Richarz weiterhin vorantreibt. Mit unseren Getränkeinnovationen bringen wir immer wieder neue Konzepte in die Märkte, die mit hoher Qualität und außergewöhnlichem Geschmack für besondere Genussmomente sorgen“ so Jörg Peissker, Geschäftsführer der Pabst & Richarz Vertriebs GmbH.

