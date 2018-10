BenQ GL2460BH: Casual Gaming Monitor

18.10.18

BenQ, der LED-Display-Experte, bringt mit dem GL2460BH ein neues Display auf den Markt, das - durch die schnelle Reaktionszeit von 1ms GtG und die Bildwiederholfrequenz von 75 Hz - für Videospiele bestens geeignet ist. Das 60,96 cm / 24 Zoll Display verfügt über eine Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 im 16:9 Format, ein Kontrastverhältnis von 12 Mio. : 1 und eine Helligkeit von 250 cd/m². Zu einer UVP von 149 Euro inkl. MwSt. ist der BenQ GL2460BH ab sofort im Handel erhältlich.



Schnelle Reaktionszeit für Casual Gaming

Der neue Gaming Monitor GL2460BH stellt dank der 1 ms (GtG) Reaktionszeit Spiele und Videos ohne Verzögerung dar und bietet so puren Gaming-Genuss. Als Anschlussmöglichkeiten stehen HDMI®, DVI-D und D-Sub zur Verfügung. Ein Kopfhörer- und ein Audioanschluss sowie zwei integrierte 1 Watt-Lautsprecher sind ebenfalls vorhanden. Zu den weiteren Features des GL2460BH gehören der weite Betrachtungswinkel von 170° horizontal / 160° vertikal und der Neigungswinkel, der zwischen -5° und +20° variiert werden kann. Der Nutzer hat die Möglichkeit drei vorprogrammierte Farbtemperaturen zu speichern, so dass er für unterschiedliche Spiele und Programme die bevorzugte Farbgebung jederzeit abrufen kann.



Stylishes Design und robuster Standfuß

Der neue Gaming Monitor BenQ GL2460BH im stylishen Design fügt sich in jeden Wohnraum ein. Das TN-Panel wird von einem hochglänzenden schwarzen Rahmen umfasst, der über einen elegant geschwungenen Hals zum robusten Standfuß führt. Zudem bietet seine Rückseite ein besonderes optisches Highlight. Sie ist der kraftvollen Dynamik eines Rennwagens nachempfunden. Der GL2460BH ist für eine VESA-Halterung 100 mm x 100 mm geeignet, mit der er bequem und sicher beispielsweise an die Wand montiert werden kann.



Augenschonende Eye-Care™-Technologie inklusive

Ausgestattet mit der stromsparenden LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt der GL2460BH über die von BenQ entwickelte, besonders augenschonende Eye-Care™-Technologie. Dabei passt sich die Hintergrundbeleuchtung der LED-Panels den Veränderungen in der Helligkeit dynamisch an. Displays mit der Eye-Care™-Technologie sind flimmerfrei und beugen einer vorzeitigen Ermüdung sowie Augenbrennen vor. Zum anderen erzeugt jedes Display einen Farbstrang aus blauem Licht, der die Augen empfindlich und nachhaltig stören kann. BenQ´s einzigartige Low Blue Light Technologie wurde entwickelt, um das blaue Licht zu reduzieren und augenschonendes Arbeiten zu ermöglichen. Das matte Display sorgt für ein blendfreies Spielerlebnis oder Arbeiten, selbst wenn der Monitor direkt in der Nähe einer Lichtquelle steht.



Mit der Brightness Intelligence Technologie passt der GL2460BH zudem die Helligkeitsnuancen automatisch an das Umgebungslicht an und erzeugt so ein angenehmes Seherlebnis.



BenQ gewährt 2 Jahre Garantie inklusive Pickup Repair and Return Service auf den GL2460BH.

