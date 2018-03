Preisgekröntes Bene-Design

PIXEL, der flexible Baustein zur Gestaltung von multifunktionalen Möbelsettings von Bene, wurde am Freitag, 09.03.2018 mit dem iF Design Award in Gold ausgezeichnet. Nach RF-Wand im Jahr 2008 und TIMBA Table 2015 hat Bene damit bereits zum dritten Mal diesen prestigeträchtigen Preis gewonnen. Auch die neueste Produktlinie - STUDIO by Bene - wurde als Preisträger des iF Design Award ausgezeichnet. Diese Designprämierungen unterstreichen zum wiederholten Male die hohe Gestaltungsqualität der Bene-Produkte.



Nach zahlreichen Auszeichnungen im Jahr 2017 hält der Preisregen für Bene auch im Jahr 2018 unvermindert weiter an. So wurde der internationale Büromöbelexperte letzte Woche im Rahmen der iF DESIGN AWARD Night in der BMW Welt in München als Preisträger des international renommierten iF Design AWARD ausgezeichnet.



Rund 60 namhafte Designexperten wählten aus rund 6.400 Einreichungen aus 54 Ländern die Preisträger anhand feststehender Kriterien aus. Bene überzeugte diese unabhängige, internationale Expertenjury und erhielt für seine innovative Produktlinie PIXEL den iF Design Award in Gold. Mit STUDIO by Bene wurde auch das jüngste Workplace System aus der Designschmiede von Bene ausgezeichnet und trägt ab sofort das begehrte Gütesiegel „iF DESIGN AWARD“. „Radikal gedacht, genial gestaltet und einfach in der Handhabung – so kommt das Pixel Baukastensystem aus unbehandelten Holzboxen und mit auswechselbaren Deckelelementen daher. Diese modulare Einrichtungslösung ist geradezu ideal für Start-ups und junge Unternehmen“ begründet die Jury ihre Entscheidung PIXEL mit Gold auszuzeichnen.



Mit PIXEL hat Bene einen flexiblen Baustein entwickelt, der eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Raumgestaltung ermöglicht und so der Teamarbeit ganz neue Möglichkeiten eröffnet. PIXEL – Boxen aus rohem Kiefersperrholz - sind Bausteine, die mit wenigen Handgriffen zu einem Tisch, einer Bank, einem Hocker, oder auch zu einer Tribüne werden.



STUDIO by Bene ist ein Workplace System, das insbesondere Menschen anspricht, die Berufliches und Privates eng miteinander verbinden. Tisch, Regal und Accessoires kombiniert bilden zusammen ein Arrangement, das durch sein smartes Design sowohl im Büro als auch Zuhause den individuellen Work- und Lifestyle unterstützt.



Knapp 140 Auszeichnungen in den vergangenen Jahren unterstreichen nicht nur eindrucksvoll die Design- und Innovationskompetenz von Bene sondern machen den internationalen Büromöbelexperten auch zu einem der meist ausgezeichneten Unternehmen der Branche.



Der iF DESIGN AWARD ist seit über 60 Jahren ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt.

BENE AG

Der internationale Büroexperte ist Spezialist für die Gestaltung und Einrichtung von modernen Büro- und Arbeitswelten. Bene definiert Büro als Lebensraum und setzt dies mit seinen Konzepten, Produkten und Dienstleistungen überzeugend um. Die global tätige Bene Gruppe hat Hauptsitz und Produktion in Waidhofen an der Ybbs/Österreich. Entwicklung, Design und Produktion als auch Beratung und Verkauf sind damit unter einem österreichischen Dach vereint. Als wesentlicher Marktteilnehmer in Europa steht Bene für innovative Konzepte, inspirierende Büros sowie hohe Designqualität und entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für alle Unternehmensgrößen - von Einpersonenunternehmen über KMUs bis hin zu weltweit agierenden Konzernen.



