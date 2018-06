BELGRAVIA & CO. berät die TANK & RAST GRUPPE beim Erwerb des Marktführers für digitale Werbe-Screens in Taxis FLEET AD

BELGRAVIA & CO. hat die Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbH, eine Konzerngesellschaft der Tank & Rast-Gruppe („Tank & Rast“, https://tank.rast.de), bei der mehrheitlichen Übernahme der fleet ad GmbH („fleet ad“, https://www.fleet-ad.de/), dem führenden Betreiber von digitalen Werbe-Screens in Taxis, beraten. Tank & Rast hat im Rahmen der Transaktion sämtliche Anteile der Cologne Invest GmbH an fleet ad erworben.



fleet ad ist Pionier und deutscher Marktführer für digitale Werbung in Taxis und hat bereits heute mehr als 3000 Taxis in über 20 Städten unter Vertrag. Die digitale Werbung im Taxi vervollständigt die Platzierung von Werbung auf den Reiserouten der Konsumenten. Mit der Ausstrahlung von Werbung und weiteren digitalen Inhalten auf den interaktiven Screens für Fahrgäste erreicht das Unternehmen monatlich mehr als 40 Millionen Bruttokontakte. Künftig will das Unternehmen jedes dritte Taxi in den 25 größten deutschen Städten mit Tabletsystemen ausstatten. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und sitzt in Köln.



Mit der Akquisition von fleet ad treibt Tank & Rast seine Expansion im wachsenden Digitalgeschäft weiter voran, zu dem auch der DooH-Vermarkter Cittadino gehört. Tank & Rast betreibt bereits digitale Screens in Raststätten und Tankstellen an Autobahnen, in Flughäfen und in Innenstädten. Mit Taxis kommt ein zusätzlicher mobiler Kanal zur Vermarktung digitaler Werbung hinzu, der sich durch eine hohe Verweildauer der Nutzer und eine einkommensstarke Zielgruppe auszeichnet. fleet ad profitiert von der umfangreichen Expertise von Tank & Rast beim Markenaufbau, von der hohen Kompetenz bei digitalen Angeboten im Mobilitätssektor und von der Finanzkraft der Gruppe, die den weiteren Wachstumskurs unterstützen wird.



Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



BELGRAVIA & CO. agierte als exklusiver M&A-Berater für die Tank & Rast-Gruppe auf dieser Transaktion. Das Team von BELGRAVIA & CO. bestand aus Dr. Hans Christian Zanders und Dr. Björn Röper (beide Partner).



Über die Tank & Rast Gruppe



Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland. Das Unternehmen betreibt mit seinen Franchisepartnern im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 410 Raststätten (einschließlich ca. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe von Tank & Rast. Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es acht Hotels unter der Marke Serways. https://tank.rast.de





BELGRAVIA & CO. GmbH

BELGRAVIA & CO. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstandsmandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz und Büros in Köln und New York. BELGRAVIA & CO. berät Eigentümer, mittelständische Unternehmen und Konzerne sowie Beteiligungsgesellschaften mit persönlichem Einsatz, Sorgfalt und Kreativität entlang aller Phasen einer Transaktion - von der Festlegung der strategischen und finanziellen Zielsetzungen bis zum erfolgreichen Abschluss einer Transaktion. www.belgravia-co.com

