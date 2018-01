beckers bester auf der BIOFACH 2018 - mit veganer Bio-Range

Im vergangenen Jahr überraschte das Familienunternehmen beckers bester die Branche mit einer radikalen Neuausrichtung, die neben einer neun Markenarchitektur einen kompletten Design-Relaunch beinhaltete. Dabei wurde auch das Bio-Sortiment komplett überarbeitet.



Von Mittwoch, dem 14. Februar 2016, bis Samstag, dem 17. Februar 2018, präsentiert der niedersächsische Fruchtsafthersteller beckers bester seine überarbeitete vegane Bio-Range auf der BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, in Nürnberg. Liebhaber naturbelassener Säfte können sich in der Halle 6 am Stand 151 von Qualität und Geschmack des neuen veganen Bio-Sortiments überzeugen. Die Range umfasst sieben verschiedene Mono-Sorten (Bio Naturtrüber Apfel, Bio Kirsche, Bio Orange, Bio Rhabarber, Bio Rote Traube, Bio Multi, Bio Schwarze Johannisbeere) und besteht zu 100 Prozent aus Direktsaft.



Die Fachpresse ist von der veganen Bio-Saftreihe aus Lütgenrode bereits begeistert: Das renommierte Fachmagazin „Lebensmittel Praxis“ zeichnete den veganen Bio-Saft „Bio Naturtrüber Apfel“ von beckers bester als Produkt des Jahres in der Kategorie „Fruchtsäfte“ mit einer Bronzemedaille aus. Dort wird darauf hingewiesen, dass das Wirtschaften im Einklang mit der Natur bei beckers bester traditionell eine große Rolle spielt. Und weiter: „Das heißt beispielsweise: chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger werden nicht verwendet.“



beckers bester ist auf der Messe zudem als Dienstleister für die Bereiche „private Label“ zugegen. Sebastian Koeppel, geschäftsführender Gesellschafter von beckers bester und Urenkel der Gründerin Bertha Becker betont: „Neben unserem eigenen Bio-Sortiment bieten wir auch vielfältige Private Label Lösungen an. Unser Angebot reicht hierbei von Full-Service Lösungen bis zur klassischen Lohnfüllung. Insbesondere im Bio-Bereich verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Füllung von Bio-Säften und weiteren Produkten wie beispielsweise Kokos- und Birkenwasser.“



Eigentlich hat sich seit der Firmengründung des Familienbetriebs im Jahr 1932 kaum etwas geändert. Noch immer vertraut das Unternehmen auf die Qualität und Güte des Obsts. Was sich geändert hat, ist die Technik. Moderne Produktionsanlagen garantieren heute, dass beckers bester auch große Mengen an besten Fruchtsäften in bester Qualität herstellen kann.



beckers bester auf der BIOFACH 2018:



Messezentrum 1



90471 Nürnberg



Halle 6 - Stand 151



Sebastian Koeppel, geschäftsführender Gesellschafter von beckers bester, steht am Mittwoch, dem 14. Februar und am Freitag, dem 15. Februar 2018 auf der Messe nach Terminabsprache für Interviews zur Verfügung.

Beckers Bester GmbH

Die neue Saftreihe ist mit dem Siegel "Bio nach EG-Öko-Verordnung" sowie dem Bio-Siegel der Europäischen Union gekennzeichnet. Sie besagen, dass die gekennzeichneten Produkte nach den EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau produziert und auch kontrolliert werden.



Die beckers bester GmbH ist ein niedersächsisches Familienunternehmen, das sich seit vier Generationen als Hersteller von naturbelassenen Fruchtsäften einen Namen gemacht hat. Die Natur ist der wichtigste Partner des Unternehmens, das seit über 80 Jahren Fruchtsäfte ohne künstliche Zusatzstoffe produziert. Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Wertigkeit und Tradition bilden die Kernwerte. Neben der Saftpassion engagiert sich beckers bester für Neuanlage, Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen. Firmensitz ist Lütgenrode in Südniedersachsen. Geschäftsführender Gesellschafter des Fruchtsaftherstellers ist Sebastian Koeppel, Urenkel der Gründerin Bertha Becker.









