Auf die Plätze - fertig - los!

60 Mal Gold, 100 Mal Silber und 60 Mal Bronze erhielt beckers bester von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) für seine herausragenden Fruchtsäfte. Doch diesmal ging es nicht um Medaillen, sondern um den olympischen Grundgedanken „dabei sein ist alles“ und um einen guten Zweck.



Beim „Laufen fürs Leben – Göttinger Lauf gegen Krebs“, nahm Sebastian Koeppel, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens beckers bester und Urenkel der Gründerin Bertha Becker, mit elf Mitarbeitern teil. Insgesamt fast 150 Kilometer lief das „Team der Saftspezialisten“ und spendete für jede gelaufene Runde (700m) an das Projekt „Breast and Cancer Care Nurse“ des Vereins „Horizonte e.V. Göttingen“.



„Mit unserer Teilnahme unterstützen wir Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, und zu Hause von ausgebildeten Krankenschwestern betreut werden“, erklärt Sebastian Koeppel und ergänzt: „Auch nach einer erfolgreichen Operation ist es wichtig, die Betroffenen nicht allein zu lassen.“



Die fruchtigen Schorlen von beckers bester waren ebenfalls am Start und erfrischten zahlreiche Hobby-Athleten. Jeder verkaufte Durstlöscher spülte einen Euro in die Kasse von „Horizonte“. Etwa 2000 Läufer – der älteste 83, die jüngste 11 Monate – liefen in Göttingen für die Wohltätigkeit. Organisiert wurde der „3. Lauf gegen Krebs“ vom Horizonte Göttingen e.V. und dem UniversitätsKrebszentrum (G-CCC) der Universitätsmedizin Göttingen.



Die beckers bester GmbH ist ein niedersächsisches Familienunternehmen, das sich seit vier Generationen als Hersteller von naturbelassenen Fruchtsäften einen Namen gemacht hat. Die Natur ist der wichtigste Partner des Unternehmens, das seit über 80 Jahren Fruchtsäfte ohne künstliche Zusatzstoffe produziert. Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Wertigkeit und Tradition bilden die Kernwerte. Neben der Saftpassion engagiert sich beckers bester für Neuanlage, Erhaltung und Pflege von Streuobstwiesen.



Firmensitz ist Lütgenrode in Südniedersachsen. Geschäftsführender Gesellschafter des Fruchtsaftherstellers ist Sebastian Koeppel, Urenkel der Gründerin Bertha Becker.

