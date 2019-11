BECKEN Holding GmbH

1978 von Dieter Becken gegründet, blickt das Hamburger Immobilienunternehmen Becken auf über 40 Jahre dynamischer Entwicklung zurück und realisierte bisher bundesweit Immobilienprojekte mit einem Gesamtprojektvolumen von mehr als 1,6 Milliarden Euro. Becken verbindet die langjährige Erfahrung mit der Solidität und finanziellen Kraft eines Familienunternehmens und bildet die gesamte Wertschöpfungskette im Immobilienbereich ab: von der Entwicklung über das Asset und Investment Management sowie die Umsetzung individueller Fondskonzepte bis zur Vermarktung hochrentabler Büro- und Wohnprojekte. Neben Hamburg unterhält der deutschlandweit tätige Projektentwickler Niederlassungen in Berlin, Frankfurt am Main und München. Becken realisiert unter anderem Büro- und Wohnimmobilienprojekte in den Städten: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München sowie in deren umliegenden Wachstumsregionen. www.becken.de