Pressemitteilung BoxID: 745877 (BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger)

NOVA - Innovation Award der deutschen Zeitungen

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hat den NOVA – Innovation Award der deutschen Zeitungen 2019 erneut ausgeschrieben: Der Preis wird je einmal in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder vergeben. Eingereicht werden können innovative Produkte, Projekte, Konzepte, die deutsche Zeitungen seit 2018 entwickelt haben. Die Ausschreibungsunterlagen sind unter www.nova-award.de abrufbar. Unterstützt wird der BDZV bei diesem Projekt von der Unternehmensberatung SCHICKLER, Hamburg.



„Nova zeigt nun im dritten Jahr und höchst erfreulich die Innovationskraft der deutschen Verlage“, sagte dazu BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Auch mit diesem Preis werde deutlich, dass die Branche den notwenigen digitalen Transformationsprozess erfolgreich angestoßen habe. „Der NOVA – Innovation Award gibt eine ausgezeichnete Leistungsübersicht.“



Mit dem Preis werden die jeweils besten Produkt-Neueinführungen gedruckt und digital, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreative Strategien und Vermarktungsideen geehrt. Ausgezeichnet werden innovative Leistungen für Leser/Nutzer und Werbekunden ebenso wie beispielsweise die Erschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungen.



Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury: Meinolf Ellers (CDO, dpa), Hamburg; Dr. Wolfram Kiwit (Chefredakteur, Ruhr-Nachrichten), Dortmund; Rolf-Dieter Lafrenz (geschäftsführender Gesellschafter, SCHICKLER Unternehmensberatung), Hamburg; Freya Oehle (Start-up-Gründerin) Hamburg, Larissa Pohl (Chief Strategy Officer Europe, Wunderman), Hamburg; Jörg Rheinboldt (Geschäftsführer APX, Axel Springer Porsche), Berlin; Martin Wunnike (Vorsitzender der Geschäftsführung, Mittelbayerische Zeitung), Regensburg.



Der NOVA – Innovation Award wird beim Zeitungskongress des BDZV am 23./24. September in Berlin verliehen. Der Einreichungsschluss für den Wettbewerb ist der 17. Mai 2019.



