bdo-Mitgliederversammlung bestätigt Präsident Hülsmann einstimmig im Amt

Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) hat am 12. November Karl Hülsmann einstimmig in seinem Amt bestätigt. Neben Hülsmann an der Spitze wurden auch die bisherigen Vorstandsmitglieder Ulrich Rau (WBO), Karl Reinhard Wißmüller (LHO) und Hans Gassert (LVS) erneut gewählt. Als neues Mitglied rückt Mario König in den Vorstand. Der Vorsitzende des Verbands Mitteldeutscher Omnibusunternehmer (MDO) folgt auf Lothar Kastner, der sich nach langjähriger Tätigkeit in dem Gremium nicht mehr zu Wahl gestellt hatte.



bdo-Hauptgeschäftsführerin Christiane Leonard brachte ihre Zufriedenheit über die Wiederwahl von Präsident Karl Hülsmann zum Ausdruck: „Die Mitgliederversammlung des bdo hat mit der Wiederwahl von Karl Hülsmann sehr gut und weise entschieden. Unser Präsident steht als Person und Unternehmer exemplarisch für genau jene Werte, die das private Busgewerbe seit Generationen im Kern prägen. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit ihm.“



bdo-Präsident Hülsmann hieß das neue Vorstandsmitglied herzlich willkommen: „Wir freuen uns, mit Mario König einen überaus kundigen Unternehmer und schon seit vielen Jahren sehr engagierten Sprecher für das gesamte Busgewerbe in Deutschland nun auch für den bdo-Vorstand gewonnen zu haben. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Mario König im Vorstand unseres Verbandes mit Freude entgegen und bin mir sicher, dass er wichtige Impulse setzen kann.“



Zudem dankte Karl Hülsmann in einer kurzen Absprache auch Lothar Kastner für seinen mehr als zwei Jahrzehnte währenden und intensiven Einsatz im bdo-Vorstand: „Lothar Kastner hat für uns alle im privaten Busgewerbe über mehr als 20 Jahre hinweg viel Arbeit und Engagement in die Verbandsarbeit investiert. Er war bis heute ein unverzichtbarer Baustein unseres Vorstands. Wir können ihm für diesen Einsatz im Grunde gar nicht genug danken. Jetzt ist es an uns, die erfolgreiche Arbeit von Lothar Kastner würdig fortzusetzen.“

