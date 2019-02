Carry Buchholz ist neue Vorsitzende an der Spitze des bdo-Ausschusses für Arbeit und Soziales

05.02.19

Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) gewinnt mit Carry Buchholz eine neue Vorsitzende für den Verbands-Ausschuss für die Themen „Arbeit und Soziales“. Die junge Unternehmerin aus Ludwigsburg wird die erfolgreiche Arbeit von Vorgänger Matthias Höring fortsetzen.



Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) hat mit Carry Buchholz von der Firma LVL Jäger GmbH eine weitere junge Unternehmerin für die ehrenamtliche Arbeit im Verband gewinnen können. Buchholz wurde am 31. Januar in der Sitzung des bdo-Ausschusses für die Themen „Arbeit und Soziales“ von den Mitgliedern einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.



Carry Buchholz betonte zum Antritt die Bedeutung und die Bandbreite der Aufgaben für die Ausschussarbeit. „Die Busbranche als Ganzes und hierin insbesondere auch die Arbeitsbedingungen durchlaufen einen grundlegenden und spannenden Wandel“, sagt Buchholz in Berlin. „Unter anderem die Digitalisierung wie auch die Diversifizierung der Arbeitswelt verändern mehr und mehr die tägliche Praxis für Busunternehmer wie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich freue mich darauf, diese und viele weitere Themen im Ausschuss zu diskutieren und wichtige Empfehlungen für die Ausrichtung des Verbandes zu erarbeiten.“



Auf Seiten des bdo betreut Anja Ludwig als Stellvertretende Hauptgeschäftsführerin die Arbeit des Ausschusses. Sie freute sich auf die Zusammenarbeit mit Carry Buchholz: „Ich schätze die Ideen und die Dynamik, die Carry Buchholz in die Arbeit des Ausschusses einbringt. Sie ist als junge Unternehmerin sehr nah an vielen wesentlichen Entwicklungen in unserer Branche dran und bringt große Expertise bei entscheidenden Fragen mit. Ich freue mich daher sehr auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“



Carry Buchholz ist Geschäftsführende Gesellschafterin des Verkehrsunternehmens LVL Jäger GmbH. Zu den wichtigsten Betriebsorten zählen Ludwigsburg, Kornwestheim, Asperg, Waiblingen und Remseck. Das Traditionsunternehmen besteht seit 1926 und bringt aktuell gut 80 Busse zum Einsatz. Carry Buchholz folgt als Ausschussvorsitzende auf Matthias Höring vom Unternehmen IOV Ilmenau. Im Namen des bdo dankte ihm Anja Ludwig für das erfolgreiche Engagement.

(lifePR) (