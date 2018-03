Coole Ferien an heißen Stränden - ab in den Süden

Sonnige Aussichten für abwechslungsreiche Ferien an den Stränden des Mittelmeeres bietet die BDKJ Ferienwelt im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Junge Leute von 13 bis 17 Jahren sind eingeladen, einen spannenden Urlaub in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen zu verbringen.



Zum Abenteuer auf der Insel sind junge Leute ins Camp Korsika eingeladen. Ferien pur mit Mountainbiking, Reiten und Wanderungen ins Landesinnere, auspowern beim Beachvolleyball oder zur Ruhe kommen im Kreativ - Workshop. Korsika bietet die einzigartige Mischung aus ursprünglicher Natur, glasklarem Wasser und strahlender Sonne.



Türkisblaues Meer, feiner Sandstrand und goldgelbe Dünen bieten ein unvergessliches Sommererlebnis auf Sardinien. Chillen am Strand oder Mountainbiking im Hinterland – Italiens schönste Insel bietet beides.



Fiesta und Siesta an der Costa Brava verspricht die Freizeit in Spanien. An der Sonnenküste pulsiert das Leben! Das Camp liegt direkt am Sandstrand und bietet Swimmingpool, Supermarkt und ein Restaurant, Sportplätze sind kostenlos nutzbar. Spaß und Action sind bei vielfältigen Sport- und Freizeitaktivitäten angesagt.



Sommer – Sonne – Adria ein Strand und tausend Ferienideen. Sprünge ins Wasser, Streifzüge durch Kultur und Geschichte, blaues Meer, strahlender Sonnenschein, leckere Pastagerichte, süßer Cappuccino, Tiramisu, ewig lange Strandspaziergänge, Beachvolleyball und Tretboot fahren – Traumurlaub made in Italy!



Glasklares Wasser, malerische Buchten – man fühlt sich wohl beim Relaxen in Kroatien. Jung, frech und abwechslungsreich präsentiert sich das Ferienambiente. Sonnenumflutete Felsenriffe erwarten die Jugendlichen ebenso wie die Städte Pula und Rovinj.



Informationen zu allen Freizeitangeboten gibt es online unter www.bdkj-ferienwelt.de oder direkt bei der BDKJ Ferienwelt, Antoniusstr. 3, 73249 Wernau, Fon: 07153 3001-122, Fax: 07153 3001-622, ferienwelt@bdkj.info

