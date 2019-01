02.01.19

Wie wird sich die Gesundheitslandschaft in den nächsten Jahren verändern? Wie erfolgt die bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung? Wie soll der Personalnotstand in Klinik und Praxis behoben werden?



Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. beantwortet gemeinsam mit anderen Verbänden diese Fragen beim Bundeskongress Chirurgie 2019 in Nürnberg. Zur Eröffnungsveranstaltung am Freitag, 22. Februar 2019 um 13:00 Uhr wird Herr Dr. med. Andreas Köhler, ehemaliger Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, ein Impulsreferat zum Thema „Medizin 2030“ halten.



Neu im Programm ist die Sitzung des Forums Junge Chirurgie – junge Assistenzärzte werden die Nachwuchsproblematik aus verschiedenen Blickwinkeln erläutern.



Hier finden Sie alle Informationen und die Anmeldung zum Kongress: www.bundeskongress-chirurgie.de

