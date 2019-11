Pressemitteilung BoxID: 775113 ((BDA) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.)

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: Ingo Kramer als Arbeitgeberpräsident wiedergewählt

Ingo Kramer ist als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wiedergewählt worden. Die Mitgliederversammlung der BDA sprach ihm heute in Berlin in geheimer Wahl für eine weitere zweijährige Amtszeit das Vertrauen aus. Ingo Kramer ist seit dem 18. November 2013 ehrenamtlicher Präsident der BDA.



Lebenslauf Ingo Kramer



Ingo Kramer ist seit 2003 Mitglied des BDA-Präsidiums und war seit 2011 Vizepräsident der BDA. Er ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Er war von 2007 bis 2013 Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes NORDMETALL sowie von 2002 bis 2016 Präsident der Unternehmensverbände im Lande Bremen.



Der Diplom-Wirtschaftsingenieur war von 1982 bis 2018 Geschäftsführer der Firmengruppe J. Heinr. Kramer in Bremerhaven. Im Januar 2018 hat er die Geschäftsführung an seinen Sohn übergeben und ist seitdem Gesellschafter des Unternehmens. Ingo Kramer führte das Familienunternehmen mit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dritter Generation. Das Unternehmen hat sich auf den Anlagenbau spezialisiert und ist weltweit tätig. Zu den Kunden der Firmengruppe zählen Unternehmen der Schiffsbetriebstechnik, Offshore-Industrie, Chemischen und Petrochemischen Industrie, Energiewirtschaft und Lebensmittelindustrie.



Ingo Kramer ist verheiratet und hat vier Kinder.

